Чемоданова высказала свое отношение к "покаянным" видео
В эфире программы «Скажи не молчи» телеканала «Беларусь 1» начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова заявила, что не верит ни в одно раскаяние «на публику» участников протестов.
архивное фото
По мнению бывшего пресс-секретаря Министерства внутренних дел Беларуси, люди, кающиеся на камеру, на самом деле, рассчитывают на «снисхождение и смягчение наказания».
Свою точку зрения она аргументировала тем, что взрослые люди «абсолютно все» способны отвечать за свои поступки, а по факту получается, что «он сначала совершает, а потом думает?».
- Да я убеждена, я вас уверяю, что сначала эти люди обдумывают и всегда рассчитывают на то, что никто никогда не узнает о том, что это были именно они. А только потом совершают противоправные деяния, - сказала Чемоданова.
Источник: blizko.by
17:22 05/11/2021
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