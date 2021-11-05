архивное фото





По мнению бывшего пресс-секретаря Министерства внутренних дел Беларуси, люди, кающиеся на камеру, на самом деле, рассчитывают на «снисхождение и смягчение наказания».





Свою точку зрения она аргументировала тем, что взрослые люди «абсолютно все» способны отвечать за свои поступки, а по факту получается, что «он сначала совершает, а потом думает?».





- Да я убеждена, я вас уверяю, что сначала эти люди обдумывают и всегда рассчитывают на то, что никто никогда не узнает о том, что это были именно они. А только потом совершают противоправные деяния, - сказала Чемоданова.