Тема нынешнего форума «BY — 30 лет независимости. История, гражданское общество, культура, экономика и политика». В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой и продолжающимися репрессиями в Беларуси Минский форум проводится в «гибридном формате»: в Вильнюсе (5 ноября), Берлине (19 ноября) и Варшаве (12 ноября).





«К огромному сожалению, в этом году мы не можем встретиться в Минске, — сказал Хутерер. — Однако я надеюсь, что мы вновь встретимся лично на Минском форуме в городе, который дал ему свое название.





В конце концов, Минский форум олицетворяет именно надежду на лучшее будущее для Беларуси, а также усилия по налаживанию контактов. Минский форум в течение двух десятилетий открывал каналы связей и предоставлял платформу для обмена мнениями между гражданским обществом, политиками соседних стран и представителями самой Беларуси».





Хутерер отметил, что политический кризис, который начался в Беларуси после президентских выборов 2020 года, оказал «крайне негативное влияние» на отношения Беларуси с Германией и ЕС.





«Евросоюз был вынужден ответить санкциями на применение насилия, многочисленные задержания и репрессии [со стороны властей] против мирных демонстрантов и принудительную посадку пассажирского самолета. Со своей стороны белорусское правительство приняло меры, направленные против европейских интересов», — сказал Хутерер.





По его словам, ЕС обеспокоен судьбой более 800 человек, которые признаны политзаключенными, а также закрытием сотен неправительственных организаций и подавлением независимых СМИ.





При этом, отметил посол, существует большой потенциал для тесного сотрудничества между Германией, ЕС и Беларусью.





«В частности, пандемия коронавируса, а также преодоление климатического кризиса и вопросы устойчивого развития показывают нам, что глобальные вызовы наиболее эффективно решаются посредством международного сотрудничества», — подчеркнул Хутерер.





«Мы, немцы, чрезвычайно благодарны за то, что после варварских и непростительных преступлений, совершенных немцами против белорусского населения после вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз, белоруски и белорусы протянули нам руку в знак примирения, — сказал дипломат. — С политической точки зрения урок, который следует извлечь из этого, на мой взгляд, такой: немцы и белорусы никогда больше не должны противостоять друг другу.





Сегодня нас объединяет с Беларусью исключительная заинтересованность в сохранении мира, безопасности и стабильности в регионе. В том числе и поэтому важно сохранять открытые каналы диалога даже в такие сложные времена, как сейчас».





При этом Хутерер подчеркнул:





«По нашему опыту и убеждению, устойчивый мир и безопасность могут быть достигнуты только в том случае, если государство во внутренней политике придерживается фундаментальных принципов — уважение прав человека и гражданских прав, а также если во внешней политике активно способствует стабильности.





Это прямо включает в себя безопасность наших общих границ. Поэтому мы с величайшей озабоченностью наблюдаем за событиями последних недель и месяцев на границах Беларуси с ЕС и за политической инструментализацией беженцев».





Завершая свое выступление, Хутерер отметил: «История, культура и замечательные люди Беларуси открывают для нее возможность стать пространством плодотворного обмена между Западом и Востоком, развиваться как независимое и суверенное государство».