Международная конференция, посвященная кризису в Беларуси, продет в Вене 22 ноября 2021 года. Заявляется, что на ней будут представлены европейская и российская стороны, а также белорусская – на «экспертном» уровне.





Некоторые российские телеграм-каналы назвали имена экспертов, которые якобы отправятся на эту конференцию по поручению официального Минска: Александр Шпаковский якобы представит Совбез, Арсений Сивицкий – «крыло Совбеза», Евгений Прейгерман и Денис Мельянцов названы «группой Макея», также в Вену конспирологи «отправляют» Юрия Воскресенского.





Глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в эфире «Еврорадио» подтвердил свое участие в австрийской конференции. Однако свою связь с Совбезом он отрицает.





«Я приглашен австрийской стороной как независимый эксперт, который имеет опыт работы с кризисами и конфликтами», - сказал эксперт.





Евгений Прейгерман же ответил «Еврорадио», что ни он, ни Денис Мельянцов никакого отношения к конференции не имеют.





В своем интервью Арсений Сивицкий отметил, что список участников сейчас не имеет особого значения, так как данная конференция – «это не переговоры».





По его информации, выступления представителей экспертных кругов на этой конференции не предусмотрены. Мероприятие проводится на высоком уровне, и выступать будут лишь официальные лица.





Поедут ли в Вену белорусские чиновники?

Австрия рассчитывала привлечь официальных лиц из Минска для проведения диалога. Однако Арсений Сивицкий сомневается, что Минск приглашение примет, ведь переговоры с участием оппозиции для него являются неприемлемыми.





«Но не исключено, что в тех или иных форматах белорусская сторона будет участвовать в конференции. Например, придут представители белорусского посольства. И кто-то из белорусских дипломатов, которые презентуют страну в международных организациях со штаб-квартирой в Вене. Это такой подход, который позволит сохранить определенную дипломатическую гибкость, а также сохранить лицо», - полагает директор ЦСВИ.





Официальный Минск готов вступить в переговоры с Западом, но в ином формате.





«Все старания последних месяцев были направлены на то, чтобы заставить Запад вступить в прямые переговоры с белорусскими властями и Александром Лукашенко», - считает Арсений Сивицкий .





Тот факт, что по сей день никакой официальной позиции не сформулировано со стороны Минска, означает что Минск рассматривает ее проведение как первый шаг на пути построения определенных каналов коммуникации в условиях кризиса», - полагает специалист.









Зачем это Западу?

Арсений Сивицкий сомневается, что с помощью конференции Австрия намерена продавить смягчение санкций против белорусского режима. Ведь мероприятие проводится от лица всего ЕС, чья позиция по этому вопросу непоколебима.





Данное мероприятие, по мнению эксперта, имеет важное значение для Евросоюза, так как позволит ему сформулировать некие сигналы в адрес официального Минска. В будущем они могут подтолкнуть стороны вступить в диалог.





«На сегодняшний день условия, которые озвучивает Евросоюз по поводу разрешения кризиса в Беларуси и возобновления отношений – неприемлемы для Минска. Но их неприемлемость связана с тем, что они сформулированы очень широко.





Мы знаем, что есть три необходимых условия: освобождение заключенных, начало диалога с оппозицией и новые выборы. Но до сих пор не понятно, каким образом они должны реализовываться: все одновременно, или есть какие-то периоды. Непонятно какие дивиденды получит белорусский режим, если пойдет на уступки», - объяснил эксперт.





Ясность по этим вопросом и призвана внести конференция.