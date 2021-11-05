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Майдан аукнулся: Януковича обвинили в Украине в руководстве преступной группой

Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении беглому президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом говорится на сайте ГБР.


По версии следствия, в состав организованной преступной группы, кроме Януковича, входили бывшие чиновники Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Евромайдана, а именно:

совершении теракта с целью устрашения населения, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;

нанесении участникам Майдана телесных повреждений разной степени тяжести, совершении умышленных убийств и покушений с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;

незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.

"Установлено, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", – сообщили в ГБР.

Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича, копии вручены его защитникам.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. 

В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. 

Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Источник: gordonua.com
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