



По версии следствия, в состав организованной преступной группы, кроме Януковича, входили бывшие чиновники Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины.





Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Евромайдана, а именно:





совершении теракта с целью устрашения населения, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;





нанесении участникам Майдана телесных повреждений разной степени тяжести, совершении умышленных убийств и покушений с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;





превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;





незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.





"Установлено, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", – сообщили в ГБР.





Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича, копии вручены его защитникам.





Контекст:





Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы.





В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.





В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.





Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.



