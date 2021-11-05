Около посольства России в Берлине 19 октября около 7:20 берлинская полиция обнаружила тело российского дипломата. Службы экстренной помощи не смогли реанимировать его. Об этом рассказывает Der Spiegel со ссылкой на источники.





По информации издания, мужчина мог «упасть» с верхнего этажа комплекса посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине.





35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, был аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства.





Немецкие службы безопасности, по информации Der Spiegel, считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ.





Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства, но добавил, что не может привести никаких подробностей из-за положений о защите персональных данных и информации.





Расследование или вскрытие тела на территории Германии также было невозможным, уточняет Der Spiegel. Российское посольство, по информации издания, репатриировало тело на следующий день.





По версии The Insider и Bellingcat, погибший — Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.





Это управление, по версии расследователей, связано в том числе с отравлением политика Алексея Навального и журналистов Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.





База регистрации автомобилей, по информации издания, подтверждает, что Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону.





Жало, как отмечает The Insider, проанализировав кэшированные данные Google, был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года, сообщает Новая газета.





Христо Грозев пишет, что дипломат был переведен из Вены в Берлин за два месяца до убийства в столице Германии бывшего чеченского командира повстанцев Зелимхана Хангошвили. Как добавляет Дождь , журналист изданияпишет, что дипломат был переведен из Вены в Берлин за два месяца до убийства в столице Германии бывшего чеченского командира повстанцев





«Конечно, это могло быть совпадением. Но следует отметить, что немецкие власти считают, что убийца [Хагошвили] получил поддержку на месте в Берлине», — отмечает журналист.





Хангошвили убили в Берлине в августе 2019 года. Власти Германии считают, что к его убийству причастны российское правительство или власти Чечни.





Россия отвергает эти обвинения, в декабре 2019 года Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей» и заявил, что тот был одним из организаторов теракта в московском метро.