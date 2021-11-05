"Помимо словесных заявлений Минобороны Польши, у них ничего нет и быть не может. Сопредельной стороной продолжается нагнетание обстановки вокруг ситуации, складывающейся на границе.





Антон Бычковский. Представители польского Минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это все направлено на создание негативного образа Беларуси", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель государственного пограничного комитета





Таким образом он прокомментировал заявления министерства обороны Польши об очередном инциденте на границе с Беларусью. Там утверждают, что белорусский военнослужащий пытался выстрелить в польских солдат.





Кроме того, по информации ведомства, в 100 метрах от места происшествия произошел еще один инцидент.





"В 100 метрах пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После вызова дополнительных сил в лице представителей армии и Погранслужбы белорусы отошли", - заявили в Минобороны.