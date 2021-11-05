Это подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", комментируя слова беларуского депутата Андрея Савиных о том, что Беларусь якобы официально признала Крым российским.





"В Беларуси парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента", - сказал он.





Накануне председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил о том, что заявление Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета "союзного государства" является признанием его российской территорией.