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В Кремле прокомментировали заявление Савиных о признании Крыма

Официальную позицию государства по вопросам внешней политики в Белоруссии, как и в России, определяет глава государства.

Это подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", комментируя слова беларуского депутата Андрея Савиных о том, что Беларусь якобы официально признала Крым российским.

"В Беларуси парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента", - сказал он.

Накануне председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил о том, что заявление Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета "союзного государства" является признанием его российской территорией.
Источник: tass.ru
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