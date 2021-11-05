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Лукашенко - о дне "октябрьской революции": Все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху

Беларусы наполнили новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции, заявил Лукашенко сегодня на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы

архивное фото

Он отметил, что в советские годы день "октябрьской революции" был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы. Со временем к этому дню стали относиться проще, в некоторых странах его вообще отменили. 

"Умные" люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху. 

Будучи раздавленными Великой Отечественной войной (а в Беларуси ничего не осталось после войны), мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать и многое из того, что было создано, потеряли бы", - считает Лукашенко.

По его мнению, именно с этого события в прошлом веке начиналось строительство беларуского национального государства. "И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства", - сказал он.
Источник: belta.by
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