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Он отметил, что в советские годы день "октябрьской революции" был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы. Со временем к этому дню стали относиться проще, в некоторых странах его вообще отменили.





"Умные" люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху.





Будучи раздавленными Великой Отечественной войной (а в Беларуси ничего не осталось после войны), мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать и многое из того, что было создано, потеряли бы", - считает Лукашенко.





По его мнению, именно с этого события в прошлом веке начиналось строительство беларуского национального государства. "И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства", - сказал он.







