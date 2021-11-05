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Польша снова обвиняет Беларусь в провокациях на границе

Министерство обороны Польши заявило о новых провокациях на границе с Беларусью.


По данным ведомства, 4 ноября белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета или ракетницы в польских военных. "К счастью, пистолет не выстрелил", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Там рассказали еще об одном инциденте, который произошел в 100 м от предыдущего: "Пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После подхода дополнительных сил польской армии и погранвойск, белорусы отошли".

Напомним, 3 ноября временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД Польши по поводу вторжения на территорию страны с территории Беларуси неустановленных лиц в форме. 

"Разговор касался вторжения на территорию Польши с территории Республики Беларусь неустановленных лиц в форме, вооруженных длинным оружием. Инцидент произошел в ночь на 1-2 ноября", - сообщало польское внешнеполитическое ведомство.

Беларуский МИД назвал голословным заявление Варшавы о нарушении польской границы вооруженными людьми. 

Как считают в Беларуси, Варшава целенаправленно использует исключительно “мегафонную дипломатию”, догматические заявления для СМИ и "бессмысленные популистские шарахания" по примеру "направления никем не ожидаемых гуманитарных конвоев". 

Беларуский МИД 4 ноября выразил протест польскому временному поверенному.
Источник: smartpress.by
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