Президент Бразилии стал героем мемов
Президент Бразилии стал героем мемов из-за того, что назвал Пизанскую башню "башней пиццы"
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "Башней пицца", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G.
"Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы", - сказал президент, пишет "РИА Новости".
Он произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза".
Оговорка президента вызвала волну мемов в соцсетях. Особенно учитывая, что чуть ранее Болсонару во время пресс-конференции перепутал имя советника США по климату Джона Керри с известным актером Джимом Керри.
В Twitter пользователи изображают Болсонару и Керри веселящимися, стоящими у "пизанской" башни из разных видов пиццы или поедающими ее.
Источник: smartpress.by
12:14 05/11/2021
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