Президент Бразилии стал героем мемов

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "Башней пицца", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G.





"Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы", - сказал президент, пишет "РИА Новости".





Он произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза".





Оговорка президента вызвала волну мемов в соцсетях. Особенно учитывая, что чуть ранее Болсонару во время пресс-конференции перепутал имя советника США по климату Джона Керри с известным актером Джимом Керри.









В Twitter пользователи изображают Болсонару и Керри веселящимися, стоящими у "пизанской" башни из разных видов пиццы или поедающими ее.