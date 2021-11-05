Порой правитель направляет их на работу в довольно неожиданные места. UDF перечисляет бывших сотрудников Службы безопасности президента (СПБ), которые прямо сейчас занимают ответственные посты вне этой спецслужбы.





Михаил Ботников – заместитель председателя Федерации футбола

Общественной организацией, формально независимой от государства, в Беларуси на самом деле руководят бывший силовики. Среди них – Михаил Ботников, который в 2019 году стал заместителем председателя Федерацией футбола.





В прошлом Ботников руководил кадровым подразделением СПБ, в 2007 году был награжден медалью «За безупречную службу» I степени.





Хотя в Федерации футбола Ботников старается держаться в тени, он засветился в нескольких громких скандалах. В частности, СМИ писали, что с его подачи лишили аккредитации журналиста Александра Ивулина, который теперь и вовсе находится за решеткой.





Павел Степанов – гендиректор «Чижовки-Арены»

Поскольку по неведомой причине белорусские власти считают, что силовики могут успешно руководить спортивной отраслью, то бывшие сотрудники СПБ часто оказываются на руководящих постах в этой сфере.









Один из примеров – уроженец Украины Павел Степанов, который после ухода в запас из СПБ в 2018 году, устроился гендиректором «Чижовка-Арены».





Сергей Ковальчук – министр спорта

Ну а уже классический пример странной кадровой политики режима, отправляющего силовиков руководить спортом – Сергей Ковальчук. Даже после нескольких лет в должности он будоражит общественность своими заявлениями.









Одно из последних: «Я прожил более 50 лет и не вспомню, когда наши футболисты выиграли что-то значимое, кроме 1982 года, когда минское «Динамо» стало чемпионом СССР».





Это при том, что борисовский БАТЭ регулярно играл в Лиге чемпионов, а белорусская сборная пробивалась на Олимпиаду-2012 Лондоне.





Юрий Назаренко – замминистра МВД

Юрий Назаренко дважды работал в СПБ: в 2010-2014 годах и в 2018-2019 г.г. Во второй период он руководил штабом Службы безопасности президента. Затем Александр Лукашенко назначил его заместителем министра внутренних дел.









Именно Назаренко командовал внутренними войсками, которые участвовали в жестоком подавлении мирных протестов после президентских выборов-2020. Недавно Назаренко рассказал, что ему предлагали не выводить войска на улицы:





«Я думаю, что я сделал очень правильно, и если потребуется, сделаю так сто, двести раз, триста, даже ценой своей жизни».





Теперь Назаренко первый замминистра МВД – начальник милиции общественной безопасности.





Андрей Павлюченко

Андрей Павлюченко около года руководил СПБ, а затем был назначен руководителем Оперативно-аналитического центра (ОАЦ). Заявляется, что эта спецслужба обеспечивает защиту информации и развитие интернет-технологий.









Недавно Лукашенко вспомнил о Павлюченко, рассказав, что якобы Светлана Тихановская обратилась к Павлюченко с просьбой помочь покинуть страну.





Лукашенко заявил: «Не успели выехать – звонит (Павлюченко – UDF): «Александр Григорьевич, говорит, что у нее нет денег». Я говорю: возьми попроси (не буду говорить компанию, у государственной компании), сколько хочет, $15 тыс., да?»





Вадим Синявский – руководитель МЧС

Вадим Синявский проработал в СПБ меньше трех лет (2009-2012 г.г.), но, как видим, это благоприятно сказалось на его карьере. Затем силовик занимал посты начальника Департамента охраны МВД и начальника УВД Гродненского облисполкома.









С весны текущего года Синявский уже министр по чрезвычайным ситуациям. Для чего Лукашенко отправил силовика на эту должность - не секрет. Министр недавно заявил:





«Сегодня на МЧС, в случае введения чрезвычайного положения, возлагаются задачи по охране важных объектов и пресечению беспорядков, если потребуется и с оружием в руках».





Николай Латышенок – помощник президента по общим вопросам

Николай Латышенок пришел в СПБ еще в 1995 году. Со временем он дослужился до начальника управления личной охраны. Силовик до сих пор входит в самый близкий круг Лукашенко.





фото: Sputnik.by





В 2017-м Латышенок ушел в запас, но уже спустя полгода был назначен помощником президента по общим вопросам.