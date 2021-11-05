Не знаю, кто в итоге рассудит этот турнир и определит победителя, но в моем личном рейтинге появились фавориты.





Депутат Палаты представителей Сергей Клишевич в интервью «Минск-Новости» порассуждал на тему, почему военные пенсионеры не ринулись в школы работать военруками и как директорам школ заманить на работу бывших служивых людей с немаленькой пенсией. Получилось страшненько.





«Если финансирование военруков ведется по остаточному принципу и чисто для галочки, то, конечно, человек будет получать 300 рублей, результат будет соответствующий, если он вообще будет. Нужно дать возможность человеку заработать: например, вести занятия не только по патриотическому воспитанию, но и быть учителем труда либо физкультуры, может быть, даже истории – и таким образом довести зарплату до нормального состояния, – заявил Сергей Клишевич.





И далее развил свою мысль: – Не секрет, что достаточно много людей преподают гуманитарные дисциплины в школе. Они, к сожалению, далеки сегодня от понятия «патриотизм». Это тоже необходимо констатировать. Мы с вами видим, что происходит вокруг. Возможно, им стоит позаниматься какими-то другими вопросами, если они не способны привить патриотизм и объяснить, что такое «гражданин», нашим ребятам».





Ничего не имею против военных пенсионеров, но категорически не согласна с тем, что лучшие гуманитарии рождаются в казармах. Возможно, господину Клишевичу не повезло со школой. Может быть, его обидели преподаватели исторического факультета БГУ, который он окончил.





Допускаю даже, что он искренне уверен: самые важные для жизни знания – это умение вовремя выполнить команды «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Но с инициативой заменять учителей школ военруками получился перебор.





И тут даже неуместна дискуссия на тему, кто компетентнее в качестве школьного учителя – бывший вояка или дипломированный педагог, потому что ответ очевиден. Удивляет, что депутат Клишевич, историк-политолог по образованию, как-то умудрился жить в обществе и быть свободным от общества.





Он, государственный человек, посчитал своевременным выступить с призывом увольнять учителей, чтобы военным пенсионерам к их немаленькой пенсии дать еще и немаленькую зарплату.





И это третье место в моем рейтинге глупостей.





Второе место я отдаю Лилии Ананич, бывшему министру информации и тоже депутату, которая по совместительству возглавляет республиканскую комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) признаков экстремизма.





С соответствующим заявлением г-жа Ананич выступила в эфире «Альфа-радио», но ознакомиться с ним можно и на сайте Министерства информации (надо понимать, ведомство поддерживает).





«Встречаются публикации, в которых под видом научных рассуждений формируется определенная мысль и точка зрения по вопросам якобы возможностей нового устройства и в мире, и в Беларуси. Но эксперты квалифицируют эти материалы как содержащие признаки экстремизма», – рассказала Лилия Ананич, назвав такие публикации «непростыми».





Действительно, непросто. Ведь с таким подходом экстремистской надо признавать, например, такую науку, как философия, где что ни школа – то о переустройстве мира. Или многие религиозные трактаты. Или огромный пласт литературы, которая не про «любил-убил», а про человека и государство.





Театр… Искусство… Да и любое рассуждение о судьбах Родины – это по большому счету о том, что надо переделать, что не так. По Ананич получается – всё экстремизм. И в этой логике остается только наказать Бога за то, что дал людям способность критически мыслить. А Иисуса Христа распять по второму разу, потому что всё христианство – это про переустройство мира и человека.





Итак, Лилия Ананич – второе место.





Ну а первое место в моем рейтинге – у человека, который возглавляет в Палате представителей комиссию по международным делам, прекрасно владеет английским и французским, является дипломатом и всех нас учит Родину любить.





«На Западе на самом деле нет демократии, а в Беларуси в реальном своем содержании она присутствует», – заявил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» депутат Палаты представителей Андрей Савиных (цитата по БелТА).





Не знаю, в каком мире живет Савиных, но его родная дочь, видимо, в реальном. Если вы заглянете в Википедию, то прочтете, что дочь Андрея Савиных училась, работает и живет в Англии. И не думаю, что она там страдает от несвободы.





Впрочем, давно замечено, что в Беларуси и России самые большие патриоты почему-то стараются отправить своих детей жить и учиться на Запад. И случай с Савиных тут вовсе не вопиющий.





Первое место я отдаю ему по большому счету за бесстыдство, за дерзость выступать с заявлениями типа «земля плоская», «мир держится на трех китах», «Солнце вертится вокруг нас»…





Это не просто забег в турнире, это рывок отчаяния. И поэтому особенно интересно, что же на кону, каким будет приз.