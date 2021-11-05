«Турция активно контактирует с Россией по многим актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии и Карабахе. Расхождения в позициях имеются, однако стороны придерживаются курса на конструктивный диалог с взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах. Это, в частности, касается Украины», - сказал Мевлют Чавушоглу на заседании парламентской комиссии в Анкаре.





Турция не признавала и не признает «незаконную аннексию Крыма» и продолжит отслеживать тему безопасности и благосостояния крымских татар, цитирует министра «Интерфакс»





Что касается ситуации на Южном Кавказе, то там, по словам Чавушоглу, наметилась надежда на позитивные изменения после победы над Арменией в войне за Карабах.





«С освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир», - сказал глава турецкой дипломатии, добавив, что другим приоритетным направлением внешней политики Турции являются страны Центральной Азии.





«Мы нацелены на повышение значимости Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в качестве международной организации», - сказал Чавушоглу.





В конце сентября в Стамбуле при организационной поддержке МИД Турции состоялось заседание глав дипломатий тюркоязычных государств, а 12 ноября планируется саммит лидеров организации, на котором председательство перейдет к Турции.