МИД: Турция никогда не признает аннексию Крыма Россией
Турция продолжит придерживаться политики непризнания аннексии Крыма Россией, заявил в четверг глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
«Турция активно контактирует с Россией по многим актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии и Карабахе. Расхождения в позициях имеются, однако стороны придерживаются курса на конструктивный диалог с взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах. Это, в частности, касается Украины», - сказал Мевлют Чавушоглу на заседании парламентской комиссии в Анкаре.
Турция не признавала и не признает «незаконную аннексию Крыма» и продолжит отслеживать тему безопасности и благосостояния крымских татар, цитирует министра «Интерфакс».
Что касается ситуации на Южном Кавказе, то там, по словам Чавушоглу, наметилась надежда на позитивные изменения после победы над Арменией в войне за Карабах.
«С освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир», - сказал глава турецкой дипломатии, добавив, что другим приоритетным направлением внешней политики Турции являются страны Центральной Азии.
«Мы нацелены на повышение значимости Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в качестве международной организации», - сказал Чавушоглу.
В конце сентября в Стамбуле при организационной поддержке МИД Турции состоялось заседание глав дипломатий тюркоязычных государств, а 12 ноября планируется саммит лидеров организации, на котором председательство перейдет к Турции.
11:22 05/11/2021
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