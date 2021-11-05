



Конференцию "На пути к процветающему и безопасному будущему Беларуси" организует Министерство иностранных дел Австрии. Идею этой встречи несколько месяцев назад предложила Светлана Тихановская. Представитель Тихановской Франак Вечерко говорил, что на этой конференции представители России, официального Минска и белорусских демократических сил смогут начать диалог.





Теперь стало известно, что из Минска на конференцию приедут скорее экперты, а "не политические представители белорусского режима". Конференция состоится 22 ноября.