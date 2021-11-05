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Лукашенко пригласили посетить мероприятия к 130-летию со дня рождения поэта Богдановича, которые пройдут в Крыму

Александра Лукашенко пригласили посетить в декабре крымский город Ялту, где планируется проведение памятных мероприятий по случаю 130-летия со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича, который похоронен в Крыму.

Об этом заявил председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает ТАСС.

«В декабре исполняется 130 лет с момента рождения классика белорусской литературы Максима Адамовича Богдановича. Это единственный наш классик, который похоронен за территорией Беларуси - в Ялте. Мы планируем ряд мероприятий, обратились в Министерство культуры Беларуси, это замечательный повод посетить Крымский полуостров. В Ялте есть и улица Богдановича, и целые маршруты, где он путешествовал. Минимум, по следам классика белорусской литературы мы Александра Григорьевича проведем», - заявил Чегринец.

Председатель «Белорусов Крыма» подчеркнул, что Лукашенко будет что посмотреть на полуострове.

«Нам есть что показать, даже прилетев в Крым, сразу есть чему удивиться - это один из лучших аэропортов Европы, это наша трасса "Таврида", прекрасные новые отремонтированные города, набережные, Крымский мост», - заявил Чегринец.

Ранее депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных заявил, что заявление Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства является признанием его территорий РФ.
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