Об этом заявил председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает ТАСС.





«В декабре исполняется 130 лет с момента рождения классика белорусской литературы Максима Адамовича Богдановича. Это единственный наш классик, который похоронен за территорией Беларуси - в Ялте. Мы планируем ряд мероприятий, обратились в Министерство культуры Беларуси, это замечательный повод посетить Крымский полуостров. В Ялте есть и улица Богдановича, и целые маршруты, где он путешествовал. Минимум, по следам классика белорусской литературы мы Александра Григорьевича проведем», - заявил Чегринец.





Председатель «Белорусов Крыма» подчеркнул, что Лукашенко будет что посмотреть на полуострове.





«Нам есть что показать, даже прилетев в Крым, сразу есть чему удивиться - это один из лучших аэропортов Европы, это наша трасса "Таврида", прекрасные новые отремонтированные города, набережные, Крымский мост», - заявил Чегринец.





Ранее депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных заявил, что заявление Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства является признанием его территорий РФ.