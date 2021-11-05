В Польше сфотографировали белорусских пограничников с ножницами для резки ограждения
В Польше сфотографировали белорусских пограничников, которые патрулировали забор с инструментом для резки металла. Назвали это очередной провокацией.
Фото twitter.com: в Польше сфотографировали белорусских пограничников (Getty Images)
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Мариуша Блащака.
"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации - обычное дело. Кризис на границе вызвал режим Лукашенко", - отметил Блащак.
По словам министра, белорусские пограничники продолжают провоцировать и подталкивать нелегальных мигрантов перебраться на сторону Польши.
"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - добавил Блащак.
10:16 05/11/2021
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