Фото twitter.com: в Польше сфотографировали белорусских пограничников (Getty Images)





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Мариуша Блащака.





"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации - обычное дело. Кризис на границе вызвал режим Лукашенко", - отметил Блащак.





По словам министра, белорусские пограничники продолжают провоцировать и подталкивать нелегальных мигрантов перебраться на сторону Польши.





"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - добавил Блащак.