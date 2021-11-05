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Президента Чехии Земана перевели из реанимации в обычную палату

4 ноября находящегося в Центральном военном госпитале Праги президента Чехии Милоша Земана выписали из реанимации и перевели в обычную палату. Об этом информирует сайт медучреждения.

"Лечение, особенно комплексная нутритивная поддержка, оказываемая в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии первого медицинского факультета Карлова университета и в центральной больнице, привело к улучшению клинического состояния президента. Сегодня [...] президента республики перевели на стандартную койку реабилитационного отделения центральной больницы", – говорится в сообщении.

В больнице отметили, что Земана госпитализировали 10 октября с "декомпенсацией известного хронического заболевания, которое привело к ухудшению приема пищи и жидкости", пишет gordonua.com
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