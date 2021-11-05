Правовое регулирование в Союзном государстве является масштабной задачей, заявил в ходе Высшего госсовета СГ премьер-министр России Михаил Мишустин.





По его словам, многое еще предстоит сделать на уровне законов. "Должно быть принято более четырех сотен актов и двусторонних соглашений. По сути будет создаваться новое регулирование - теперь на общей интеграционной основе".

Российский премьер назвал это масштабной задачей. Ее нужно решать правительствам двух стран, на которых лежит большая ответственность, добавил он.





"Ведь от результата зависит то, как будет развиваться Союзное государство, будущее его граждан", - констатировал Михаил Мишустин.





При этом он заверил, что системная работа в этом направлении на уровне правительств России и Беларуси уже ведется. "Создан механизм координации действий всех заинтересованных структур, подготовлены межведомственные планы, работа идет практически в режиме реального времени и под личным контролем руководства правительств".

Налоги и Таможня

Премьер РФ обратил внимание, что в ходе интеграции отрабатываются новые форматы сотрудничества, которые потом будут востребованы на уровне Евразийского экономического союза.

После чего добавил, что это в первую очередь затрагивает налоговую и таможенную политику, а также доступ к государственным закупкам и общие энергетические рынки.

"Убежден, что эти решения представляют интерес для наших партнеров по ЕАЭС", - обратил особое внимание Михаил Мишустин.

При этом он подчеркнул, что в Союзном государстве начинается поэтапное формирование объединенных рынков нефти, газа и электроэнергии.

Энергетическая сфера и промышленность

В свою очередь белорусский премьер Роман Головченко напомнил, что двум странам предстоит сформировать объединенные рынки нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа.

"Так, уже к июлю 2022 года мы должны разработать принципы функционирования объединенного рынка газа, а до 1 декабря 2023 года с учетом этих принципов подписать соответствующие дополнения к союзной программе", - сказал он.

Причем обратил внимание на такой вопрос, как формирование единой промышленной политики и устранение в данных целях экономических и технических барьеров.

По мнению главы правительства Беларуси, это "должно привести к углублению кооперационных связей, реализации совместных проектов по импортозамещению продукции третьих стран".

"Большим подспорьем в промышленной сфере должна стать реализация программы по введению единого доступа к госзаказу и госзакупкам", - предположил Роман Головченко.

Продовольствие и налоги

В настоящее время Беларусь и Россия занимаются формированием единой политики в аграрной сфере, что позволит обеспечить продовольственную безопасность Союзного государства.





"Это особенно актуально в условиях общемирового взрывного роста цен на продовольствие. На основе интеграции белорусской и российской системы ветеринарного и фитосанитарного контроля будут установлены единые правила поставок продовольственной продукции на рынок Союзного государства", - считает белорусский премьер.





По его словам, нужно внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов и заключить международный договор об общих принципах налогообложения в этой сфере, создать совместные консультативные органы Союзного государства по налоговым и таможенным вопросам.