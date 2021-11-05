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Мнение: Не прозвучали никакие детали новой российской поддержки

Политический аналитик Артем Шрайбман в своем телеграм-канале прокомментировал состоявшееся 4 ноября подписание Александром Лукашенко и Владимиром Путиным подписание интеграционного декрета.

Мнение: Не прозвучали никакие детали новой российской поддержки
ФОТО: KREMLIN.RU
На взгляд Артема Шрайбмана, подписанные документы а) далеки от версии 2019 года с политической интеграцией, б) затянуты по срокам и де-юре не привязаны к конкретным кнутам и пряникам, в) размыты в формулировках (гармонизация, общие подходы, сближение), то есть их можно толковать по-разному и годами бодаться за эти трактовки. 

То же касается подписанной союзной военной доктрины и концепции миграционной политики. Это декларации, которые, в отличие от размещенных под Гродно учебно-боевого центра и С-400, не имеют прямых последствий и принимаются скорее для помпы, - отмечает Артем Шрайбман в своем телеграм-канале. 

По его словам, не прозвучали никакие детали новой российской поддержки. Она в небольшом размере (0,6 млрд кредитов на полтора года) была обещана два месяца назад, и видимо увязана с выполнением союзных программ. 

На взгляд Артема Шрайбмана, «эпохальность» момента с точки зрения России подчеркивается тем фактом, что по сути Путин отошел с праздника в Крыму на зум-колл с Минском.

«Хотя, если бы документы действительно подразумевали прорывную интеграцию, Кремлю сложно было бы придумать более сильный символический жест, чем очно и торжественно подписать их в российский день народного единства – хоть в Севастополе, хоть в Бресте, хоть в тайге», - считает аналитик.
thinktanks.by
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