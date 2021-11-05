Андрею Дапкюнасу, постоянному представителю Беларуси при ОБСЕ. Текст письма опубликован на сайте МИД Великобритании, Соответствующее письмо было направленопостоянному представителю Беларуси при ОБСЕ. Текст письма опубликован на сайте МИД Великобритании, пишет reform.by





В письме говорится, что подписавшие его страны по-прежнему озабочены серьезными нарушениями прав человека в Беларуси. Они напоминают, что в прошлом году в отношении Беларуси был запущен Московский механизм, в рамках которого Вольфганг Бенедек представил свой отчет. В отчете указывалось, что выборы 2020 года не были свободными и справедливыми, а силовики систематически нарушали права человека и основные свободы. В отчете также содержался ряд рекомендаций беларусским властям.





«После публикации отчета в рамках Московского механизма почти год назад ситуация в Беларуси ухудшилась. Наши делегации неоднократно призывали беларусские власти выполнить рекомендации отчета. Мы также призывали беларусские власти принять предложения действующего председательства, бывшего и действующего председателей, о способствовании настоящему национальному диалогу между беларусскими властями и представителями оппозиции и гражданского общества», – говорится в письме. Подписанты с сожалением отмечают, что беларусские власти не выполнили рекомендации и не воспользовались предложениями ОБСЕ для разрешения кризиса.









Так как беларусские власти не продемонстрировали удовлетворительный ответ на отчет по Московскому механизму и ситуация за последние 12 месяцев только усиливает беспокойство, 35 стран-членов ОБСЕ запускают Венский механизм.

Страны называют несколько пунктов, которые их особо беспокоят:





свобода мирных собраний,

свобода СМИ,

произвольные и несправедливые задержания и аресты,

преследование представителей оппозиции,

пытки,

миграция.





В рамках Венского механизма подписанты требуют чтобы беларусские власти ответили:





предпринимались ли шаги по расследованию сообщений об ограничению свободы собраний, произвольных задержаний и арестов,

предпринимались ли шаги по расследованию сообщений о пытках и жестоком обращении,

предпринимались ли шаги по расследованию сообщений о преступлениях на почве ненависти, в том числе использование государственных СМИ и провластных аккаунтов в соцсетях для возбуждения насилия,

предпринимались ли шаги для обеспечения гражданскому обществу и представителям СМИ свободы документировать и сообщать о нарушениях прав человека,

какие шаги были предприняты властями, чтобы показать, что они не способствуют нерегулярной миграции,

как власти сотрудничали с институтами ОБСЕ и реагировали на обеспокоенность, выраженную этими институтами,

были ли сделаны реальные шаги для контакта с оппозицией, независимым гражданским обществом и правозащитниками.

Венский механизм ОБСЕ – метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения по инициативе стран-участниц, включающий обмен информацией между странами-участницами.