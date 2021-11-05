4 ноября в Минске состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. В День народного единства Владимир Путин не полетел в Минск, но посетил в Севастополе мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны.





Лукашенко подписал декрет ВГС «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Высший госсовет также утвердил новую Военную доктрину России и Беларуси и Концепцию миграционной политики.





аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров. Итак, 28 союзных программ утверждены. Является ли это эпохальным событием в союзном строительстве? На вопросы Thinktanks.by ответил





- Вчерашнее заседание Высшего госсовета стало завершением длительной эпопеи подписания «дорожных карт». Этапная точка поставлена.





Но вопрос состоит в следующем: а что же именно стороны подписали? Подписали документы, прозвучали бравурные речи, опять перечислили сферы, которые союзные программы затронут. Но что внутри – никто до сих пор толком не знает. Какие именно обязательства сторон заложены в подписанных документах, какой степени жесткости глубины, это нам не известно.





По косвенным признакам, которые, например, озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин, для реализации подписанных документов потребуется принять около 400 новых нормативных актов. По предварительной версии, это позволяет нам подозревать, что в союзных программах содержатся отсылочные нормы, никаких конкретных обязательств, которые бы меняли нынешний статус-кво сторон, в этих документах не содержится.





- На заседании ВГС подписана новая Военная доктрина Союзного государства и Концепция миграционной политики. Можно ли судить о важности этих документов, не имея на руках их текстов?





- Мне показалось, что пустоту дорожных карт решено заполнить другими документами, которые бы придавали содержательный вес этому мероприятию. Ведь, кроме самого факта подписания декрета, ничего нового об интеграции мы не узнали. Поэтому для усиления содержательности встречи использовали Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.





- Но ведь содержание и Военной доктрины, и Концепции миграционной политики нам неизвестно.





- Надеюсь, очень скоро узнаем их содержание. Получится забавная история, если эти документы выйдут под грифом «Совершенно секретно» или «Для служебного пользования».





- Путин отказался лететь в Минск, но в то же время побывал в Севастополе на открытии памятника. Это рутинный рабочий момент либо все-таки в нем содержится некий символизм?





- Даже если символизм специально не закладывался, он все равно здесь присутствует. В Минске происходит подписание эпохальных документов, но одна из сторон лично не присутствует на мероприятии.





- Итак, этап подписания «дорожных карт» завершился. Что дальше?





- Для Беларуси подписание дорожных карт – плохой знак, который заводит страну дальше в орбиту российского влияния. Беларусь попала в стратегическую ловушку медленного заглатывания Россией.





Мне кажется, обе стороны не нашли компромисса по союзному строительству и идет затягивание процесса. Официальный Минск ведет свою старую игру в союзном государстве: интеграция – процесс длительный, надо согласовать, гармонизировать. Сейчас процесс с дорожных карт переводится на процесс союзного законодательства, когда ведомства в России и Беларуси (например, Министерство экономики РБ и Министерство экономического развития РФ) параллельно принимают решения. Согласовывать можно долго-долго, но в результате так и не согласовать.







