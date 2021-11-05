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Савиных: де-факто и де-юре Крым был признан белорусской стороной

Глава парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных в эфире Соловьев live заявил, что Крым был признан белорусской стороной российским.



 — Дело в том, что Крым и де-факто, и де-юре давно был признан белорусской стороной российским. Единственное, чего не было — не было какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства, — сказал Савиных. Его цитирует Nashaniva.com
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