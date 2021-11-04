Председателю Партии БНФ Григорию Костусеву нужна срочная операция
Находящегося под стражей председателя Партии БНФ Григория Костусева начали лечить, однако ему необходима срочная операция
Об этом политик сообщил в письме могилевскому областному координатору движения «За Свободу» Петру Мигурскому.
«С 14 октября мне начали хоть какое-то лечение. По два укола колют каждый день, куча таблеток. Говорят, что ситуацию может исправить только операция. При этом срочная», — написал Костусев.
14 октября политику еще раз сделали УЗИ, которое показало ухудшение ситуации. В начале августа он прошел обследование для диагностики онкозаболевания.
По словам Костусева, в плане расследования дела без перемен, так как в основном следственные действия «завершены около трех месяцев назад».
Он сообщил, что 27 октября на его имущество наложен арест: на квартиру в Шклове, гараж и дом в деревне. «Будут еще арестовывать и машину», — добавил политик.
Источник: naviny.online
22:02 04/11/2021
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