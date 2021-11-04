



Об этом политик сообщил в письме могилевскому областному координатору движения «За Свободу» Петру Мигурскому.





«С 14 октября мне начали хоть какое-то лечение. По два укола колют каждый день, куча таблеток. Говорят, что ситуацию может исправить только операция. При этом срочная», — написал Костусев.





14 октября политику еще раз сделали УЗИ, которое показало ухудшение ситуации. В начале августа он прошел обследование для диагностики онкозаболевания.





По словам Костусева, в плане расследования дела без перемен, так как в основном следственные действия «завершены около трех месяцев назад».





Он сообщил, что 27 октября на его имущество наложен арест: на квартиру в Шклове, гараж и дом в деревне. «Будут еще арестовывать и машину», — добавил политик.



