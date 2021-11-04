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По словам женщины, семья Саакашвили находится в «безвыходном положении».





«Моего сына у меня на глазах убивают. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Надо каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину, чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», — заявила Аласания.





Она напомнила, что Саакашвили уже 35 дней держит голодовку, и с ним «может произойти все что угодно». Аласания отметила, что ее сыну предлагают перевести в тюремную больницу, где «нет соответствующих специалистов и никаких условий для лечения таких больных».





«Я очень на вас надеюсь. На всех вас — людей в Украине», — подытожила она.





4 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия, посетивший его в тюрьме, рассказал «Интерфаксу», что состояние политика ухудшилось, и у него появились проблемы с речью и памятью. По словам адвоката, Саакашвили - не может вспомнить имена знакомых людей. «Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи», — сказал он.





Ранее Саакашвили сделали переливание крови из-за плохих результатов анализов.





Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября перед проведением местных выборов. 1 октября его задержали и поместили в тюрьму в городе Рустави. Сразу после задержания политик объявил голодовку. В Грузии экс-президент заочно приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в нескольких преступлениях.





3 октября Зеленский пообещал вернуть Саакашвили, отметив, что он является гражданином Украины.