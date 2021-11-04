Навальный на суде, архивное фото





По их словам, заключенные в отряде политика были проинструктированы не разговаривать с ним, записывать каждый его шаг. В колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными.





После возращения из тюремной больницы на соседнюю кровать положили заключенного, который несколько дней мешал оппозиционеру спать, а во время голодовки, как говорит один собеседник Дождя, инсценировали появление в бараке больного туберкулезом.





По словам Османова, отряд, в котором они оба отбывали наказание, создавался специально под Навального.





«Нам, всему шестому отряду, сказали: баулы не надо [брать], легкие вещи возьмите. Сказали, что прорвало трубу. И нас всех, человек 45-50, во второй отряд [отправили]. Там все только что покрашено, в порядок приводили в спешке.





На следующий день построили всех и опер назвал фамилии и сказал: эти остаются, остальные — быстро на выход. И все, больше не дали нам соприкасаться. <…> С каждым беседа проводится. Меня спросил оперативник: „Нариман, ты знаешь, почему ты остался здесь?“ Я говорю: „Наверно, Навального сюда приведут», — рассказал Османов в репортаже Дождя.





Изоляция и тюремный фильм о Навальном

Османов утверждает, что все заключенные в отряде были проинструктированы, что с Навальным общаться не нужно: «Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился, если честно».





Османов рассказал, что приехал в Россию из Азербайджана в 2015 году, в покровской колонии он провел 1,5 года. При этом, кто такой Навальный, он не знал, и политикой не интересовался.





«В первый день, когда мы сели на кухне чай пить, он что-то хотел у меня спросить. Я ему ногой из-под стола [ударил] и говорю: не надо [ничего спрашивать]. Потом он ко мне подошел и спросил, где здесь безопасное место. Я говорю, вот там, где подтягиваешься, спортом [занимаешься]», — сообщил бывший заключенный.





По словам Османова, когда Навальный находился в больнице во время голодовки, завхоз отряда Михалкин и дневальный Александр Шуралев «целыми днями пропадали в библиотеке» и готовили фильм про оппозиционера.





«Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации. [В фильме] он с кем-то здоровается, а потом показывают секс-сцены мужиков. То, что это [якобы] его соратники. <…> Глаза закрыты, два мужика, на кровати», — заявил Османов.





Он утверждает, что фильм показывали в день рождения Навального 4 июня после отбоя.





О том, что такой фильм показывали заключенным, подтвердил Евгений Бурак — бывший заключенный ИК-2 в Покрове, который также отбывал наказание одновременно с Навальным и был в отряде дневальным.





«[В фильме показывали] как там Навальный с каким-то геем фотографировался в обнимку. Потом показывали фотографии этого пацана-гея, неприемлемые», — рассказал Бурак.





Как Навального пытались сломать

Османов также рассказал, что первые три дня после возвращения из больницы Навальному не давали спать. По его словам, на соседнюю с Навальным койку положили «углового» (известны также как «петухи», «опущенные» и «обиженные» — низшая каста в тюремной иерархии, — прим. Дождь), который мешал ему спать.





«Тот [угловой] на нервах ему играет, разные звуки издавал. Потом начал онанизмом заниматься. Он [Навальный] даже ногой [ударил], говорит, вы че, офигели вообще. <...> Всю ночь кто-то возле тебя отрыгивает, плюет, чтобы ты не заснул. Это происходило практически каждый день.





Специально ему это сделали после больницы, чтобы он уже остепенился. <...> Кто им не преклоняется, у них у всех такая цель стоит — сломать человека», — рассказал бывший осужденный.





По его словам, это все делалось по указанию руководства колонии. Когда Навальный уходил на встречу с адвокатами, в отряд приходили сотрудники колонии и заключенные им рассказывали, что они делали по отношению к политику.





Османов также прокомментировал видео с Навальным, которое в начале апреля публиковал Life. По его словам, в колонии теперь везде камеры, но до приезда Навального такого не было.





«Среди него [Навального] посадили 20 человек, которые могут каждое его слово точковать. Чтобы он ни одного движения не сделал так, чтобы не знал никто», — рассказал бывший заключенный Евгений Бурак.





«Он привстал, просто хочет пройтись — один встает вперед, другой — назад. Просто на психику играют. Он сел, они садятся рядом. Они говорят, что это наш объект. Допустим, ты 10-20 раз сказал „здравствуйте“, пять-шесть человек пишут на листочке „здравствуйте“.





Потом вечером все эти листочки сдаются в оперотдел. Даже в туалет двери открытыми оставляют. <…> И там по-любому один из этих „угловых“ находится. В туалете. Ты сидишь — он стоит. Ногой даже если [ударишь], он не уйдет. Ты садишься на очко, он сидит перед тобой на коленях. Один метр расстояния», — рассказывает Османов.





Он также утверждает, что в отряде с Навальным собраны «бесхребетные люди».





«Что скажут сделать, то и сделают. Даже добро было нассать на него. Подойти просто и обоссать его. <…> И провоцируют на то, чтобы он ударил кого-нибудь из них», — утверждает бывший заключенный.





По его словам, Навальный на провокации не поддавался, но однажды сказал: «Придет время, вы будете в окно убегать».





Османов также рассказал о голодовке Навального в колонии.





«В шесть-семь утра завхозы принесли полмешка колбасы, поставили сковородки, жарят, чтоб был запах, чтобы его сбить [с голодовки]. <…> Потом привели к нему [заключенного] Ющенко. Рядом с ним положили. И потом этого Ющенко забрали в санчасть и специально сделали постановку, как будто у него открытая форма туберкулеза. <…> Дали тряпки, протрите все шконки, чтобы не заразиться. [Хотели] его напугать», — рассказывает Османов.





По его словам, ему удалось сказать Навальному, что это постановка: «Человек не видел такие подлости, гадости. Тем более 15-й или 13-й день человек голодает, слабый. <…> Потом потихоньку он в себя пришел. Он понял, что это опять игра».





Член Общественной наблюдательной комиссии по Владимирской области Михаил Вешкин сказал Дождю, что жалоб на условия содержания в покровской колонии они не получали.





«Когда я первый раз общался с ним [Навальным], он мне задал вопрос, вот он поднимется в отряд и как там будет. Я сказал, что все будет нормально. Навальный личность все-таки известная. Если, допустим, с ним делать такие вещи, я не думаю… Мне кажется это просто разговоры. Я просто знаю, по последней информации, что все у него нормально», — заявил другой член владимирской ОНК Сергей Яжан.





Подробнее о том, что происходит с Навальным в колонии, смотрите в репортаже на сайте Дождя.





Дождь обратился за комментарием в управление ФСИН по Владимирской области. На момент публикации репортажа ответ от ФСИН редакции не поступил.





Как Навальный попал в ИК-2

2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С таким требованием обратилась в суд ФСИН, которая заявляла, что политик нарушил условия испытательного срока, не вернувшись в Россию после лечения в Германии.





С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.





Навальный отбывает наказание в колонии в Покрове во Владимирской области.





С 31 марта по 23 апреля политик держал голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Он жаловался на боли в ногах и спине и говорил, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь в колонии.





18 апреля его перевели из ИК-2 в Покрове в тюремную больницу на территории ИК-3 во Владимире. Там политика посетили врачи больниц не из системы ФСИН. После просьбы врачей Навальный прекратил голодовку.