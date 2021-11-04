Лукашенко пожаловался на Путина - не взял его с собой в Крым
Александр Лукашенко пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым.
Об этом он сказал во время заседания высшего госсовета "союзного государства".
«Украина закрыла для Беларуси небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил.
Ну, если не в Крым, может в Питер съездим?» — поинтересовался он и пригласил Путина в Беларусь.
В ответ российский президент пообещал показать Лукашенко памятник в Севастополе.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором якобы подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.
Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Беларусь Крым российским не признает. Изменить свою позицию Лукашенко обещал только в том случае, если частью России Крым признают российские олигархи.
«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.
Источник: lenta.ru
19:40 04/11/2021
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