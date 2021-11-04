Об этом он сказал во время заседания высшего госсовета "союзного государства".





«Украина закрыла для Беларуси небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил.





Ну, если не в Крым, может в Питер съездим?» — поинтересовался он и пригласил Путина в Беларусь.





В ответ российский президент пообещал показать Лукашенко памятник в Севастополе.





Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором якобы подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.





Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.





Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.





Беларусь Крым российским не признает. Изменить свою позицию Лукашенко обещал только в том случае, если частью России Крым признают российские олигархи.





«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.