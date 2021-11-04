Референдум по Конституции в Беларуси состоится в феврале 2022 года - "я так думаю", заявил Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Госсовета "союзного государства", трансляцию ведет РБК.





«Недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь следом готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале месяце», — сказал он.





По его словам, именно в общественном референдуме «залог упорядоченного движения» Беларуси.





В ноябре прошлого года, после массовых протестов из-за результатов президентских выборов, на которых, согласно представленной ЦИК информации, проиграла единый кандидат от демократических сил Светлана Тихановская, Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента, как только в стране примут новую Конституцию.





«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — говорил он.







