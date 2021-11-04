Карбалевич: Лукашенко не спешит

Рабочая группа по доработке Основного закона страны в очередной раз представила Александру Лукашенко новый проект Конституции. Как заявил сам правитель, это последний, дополненный и исправленный вариант, с учетом прежних договоренностей.





Напомним, сбор предложений и внесение изменений, исключение некоторых статей и внесение новых в текст документа специально созданная конституционная комиссия начала в марте текущего года.





А сейчас еще одна группа специалистов (в нее входят глава президентской администрации Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович, глава Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник правителя Александр Косинец – всего около 30 человек – Ф.) работает, как заявлено, над шлифовкой проекта.





Однако на общественное обсуждение новая Конституция до сих пор не вынесена. Не случится этого и в ближайшее время – как заявил Лукашенко, понадобится еще одно заседание рабочей группы, затем, «как и было обещано», вариант документа будет вынесен на конституционную комиссию, и лишь потом проект опубликуют для общественного обсуждения.





При этом конституционный референдум, как неоднократно говорил сам Лукашенко, должен состояться не позднее февраля. То есть, времени на то, чтобы скрестить бульдога с носорогом и хотя бы на бумаге совместить взаимоисключающие понятия политической трансф �мации и желаемой режимом консервации, перераспределения полномочий и сохранения сильной президентской республики, а также формально провести все остальные необходимые процедуры, – остается в обрез.





Впрочем, как отмечают многие политические аналитики, обещанного не зря три года ждут, и сроки референдума вполне могут быть сдвинуты. Хотя бы под предлогом чрезвычайно удобного властям в таких случаях covid-19, резкого ухудшения эпидситуации. Или же по причине чрезвычайного положения на границе из-за непрекращающегося миграционного кризиса.





Но пока работа по «шлифовке проекта Конституции» – или ее видимость – продолжается. Что понятно по итогам сегодняшней встречи у Лукашенко?





Александр Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, потребовал «закрепить роль всебелорусского народного собрания», «отработать вопрос перераспределения полномочий между органами государственной власти», «сохранить сбалансированность госаппарата».





Так, за ВНС, по словам Натальи Кочановой, предлагается закрепить статус «высшего представительного органа страны», но так и непонятно, кто и по каким критериям станет делегатом этой структуры и какие конкретно она будет иметь полномочия.





Но самое главное – на совещании прозвучало, что Беларусь должна остаться президентской республикой, «если мы хотим сохранить страну».





Валерий Карбалевич. – Если бы было иначе, то власти бы его уже наверняка опубликовали. – Очевидно, на сегодняшний день документ не готов, – прокомментировал прозвучавшее Филину политолог. – Если бы было иначе, то власти бы его уже наверняка опубликовали.





Но самое главное, что власти не слишком торопятся, Лукашенко не спешит. Потому что наверняка он до конца сам для себя не решил, во-первых, каким образом будут сформулированы полномочия различных органов власти, прежде всего всебелорусского народного собрания.





Второй момент – переходные статьи Конституции, когда она должна вступить в действие и что после этого, будут ли досрочные выборы. Видимо, он до конца не определился по этим вопросам. А если определился, то не хочет заранее объявлять о своем политическом календаре, потому что в этом графике могут оказаться вещи, неприятные для его окружения, для правящей номенклатуры.





Даже сам факт, что Лукашенко уходит с поста президента и остается на посту руководителя всебелорусского народного собрания – это определенный шок для правящей номенклатуры. Поэтому он всячески стремится отдалить момент, когда будет объявлено о начале процесса транзита власти.





– На ваш взгляд, насколько серьезное влияние на этот процесс сегодня оказывает Москва? Многие аналитики полагают, что причины проволочки с конституционным референдумом именно в том, что Минск и Кремль не пришли к консенсусу о транзите власти.





– Безусловно, Москва влияет, вопрос – в какой степени. Осенью прошлого года влияние было большим – тогда ситуация для Лукашенко была критической и поддержка Путина была принципиально важной для него, от этого зависела поддержка номенклатуры, силовых структур. Сейчас, когда Лукашенко взял ситуацию под контроль, зависимость от России очевидно уменьшилась





Что касается переносов срока референдума, по мнению политолога, у режима нет в этом необходимости:





– Всенародное обсуждение властям не нужно, Ермошина прямо сказала, что никакой агитации кампания не предполагает. Имитировать же общественное обсуждение можно в короткое время, например, за две недели до референдума проект Конституции будет опубликован, и потом власти заявят, что прошло его всенародное обсуждение.





Если бы речь шла о демократическом обществе, то подобное выглядело бы странно, но в рамках сегодняшнего белорусского политического режима никаких противоречий я не вижу.