



Установлены двое причастных к поджогу налоговой инспекции Гомельского района в 2017 году, сообщил СК. Это 31-летний мужчина и 26-летняя девушка. ГУБОПиК в своем телеграмм-канале уточнил, что девушка — Марфа Рабкова, сообщает Наша нива.





Марфа Рабкова была задержана в сентябре 2020 года. Более года она находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 285 УК (создание преступной организации либо участие в ней) и по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности).





Марфе Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы.



