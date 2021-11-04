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Правозащитницу Марфу Рабкову обвиняют в поджоге налоговой инспекции

Правозащитницу Марфу Рабкову обвиняют в поджоге налоговой инспекции в 2017 году


Установлены двое причастных к поджогу налоговой инспекции Гомельского района в 2017 году, сообщил СК. Это 31-летний мужчина и 26-летняя девушка. ГУБОПиК в своем телеграмм-канале уточнил, что девушка — Марфа Рабкова, сообщает Наша нива.

Марфа Рабкова была задержана в сентябре 2020 года. Более года она находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 285 УК (создание преступной организации либо участие в ней) и по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности). 

Марфе Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы.
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