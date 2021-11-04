Александр Морозов объяснил причины конфликта между Москвой и Минском. По его словам, Российский политолог, научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете (Прага), аналитик iSANSобъяснил причины конфликта между Москвой и Минском. По его словам, пишет БГ, Владимир Путин не получит никакой выгоды из предстоящего конституционного референдума, который затевает Александр Лукашенко, поэтому начал новый этап торга. И сейчас он проходит нервно из-за интервью Светланы Тихановской «Эху Москвы». Такое мнение Александр Морозов высказал в эфире ютуб-канала «Маланка Медиа».





«Лукашенко заявил, что он все-таки выходит на референдум в феврале. Но при этом, как я вижу, Кремлю так и непонятно, в чем смысл этого референдума. Но, независимо от того, как будут поставлены вопросы, Лукашенко явно хочет на этом референдуме получить что-то вроде вотума доверия и тем самым закрыть всю историю, начавшуюся с августовских выборов 2020 года, предъявить Путину и Западу какую-то цифру, допустим, людей, которые сказали «за», и этим показать, что история закончена, он как бы победил, теперь как бы окончательно легитимизирован», — отметил политолог.





По его мнению, такой ход Лукашенко не нравится никому — ни Кремлю, ни Западу, потому что все прекрасно чувствуют, что это грубый обман. Что касается Путина, то тут дело идет к тому, что референдум будет, а Кремль �е получит ничего. Из этого вытекает обострение отношений Путина и Лукашенко, какой-то новый этап торга, но на этот раз гораздо более нервный из-за интервью Светланы Тихановской «Эху Москвы». Кремль, устроив интервью с Тихановской, готов поддержать оппозицию.





«Интервью было построено так, что у Светланы Тихановской была возможность еще раз в мягкой форме обратиться к Москве. Это, конечно, для Лукашенко болезненно, поскольку ясно, что Тихановская и ее штаб, и ее деятельность — это для него раздражитель номер один. Но этот жест читается как отчетливое послание Москвы. Однако послание не о том, что Кремль готов поддержать оппозицию, а о том, что Кремль показывает — сами по себе все эти подписанные пакеты, все эти формы сотрудничества, которые симулирует Лукашенко, Москву не устраивают. Это главный момент в этом интервью», — считает Морозов.





По его мнению, и в референдум все вкладывают совершенно иной смысл, нежели сам Лукашенко. К нему стягиваются ожидания, а Лукашенко это чувствует. Ясно, что к референдуму готовится и Москва, и структуры Лукашенко, и оппозиция, и страны-соседи.





«Все понимают, что, как бы Лукашенко не оформил этот референдум, какие бы там бессодержательные изменения в государственном дизайне ни предлагались, сам факт референдума всеми гражданами будет прочитан не только как формальный момент изменения Конституции. Он будет прочитан именно как референдум о дальнейшем согласии с правлением Лукашенко. И здесь пока мы не можем сказать, во что это выльется, и Лукашенко отдает себе в этом отчет», — уверен аналитик iSANS.





По его словам, Лукашенко хорошо понимает, что это очень опасный порог, через который надо протащить этот весь свой корабль и остаться на плаву. Он имеет отчетливое представление о рисках и именно поэтому сейчас произошел этот конфликт между Минском и Москвой. Обстановка очень нервная.





«Лукашенко рассчитывает, что все-таки Москва его поддержит с этим референдумом, потому что, видимо, для себя самого он считает, что прошел эту часть пути с картами, с этим военным сотрудничеством. Конечно, для него болезненно, что Путин смотрит свысока и совершенно не собирается подписываться под этим референдумом», — считает политолог.

Морозов напоминает, что все эти процессы проходят на фоне миграционного кризиса. Европейские страны небезосновательно считают, что кризис происходит в зоне ответственности Путина. И тот мог бы повлиять на это, но не влияет. А Лукашенко продолжает шантажировать Запад.





«Между тем, Кремль находится в каких-то там переговорах с Байденом, в ожидании позитивных изменений в российско-американских отношениях. И на этом фоне для Кремля уже неприятно будет зайти под дополнительные санкции, связанные с Беларусью, из-за конфликта, который приносит бонусы только Александр Григорьевичу и больше никому», — подытожил Морозов.











