Российский политолог: «Лукашенко явно хочет получить что-то вроде вотума доверия и тем самым закрыть всю историю»
Александр Морозов объяснил причины конфликта между Минском и Москвой. Лукашенко рассчитывает, что Путин поддержит его референдум.
Александр Морозов
Российский политолог, научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете (Прага), аналитик iSANS Александр Морозов объяснил причины конфликта между Москвой и Минском. По его словам, пишет БГ, Владимир Путин не получит никакой выгоды из предстоящего конституционного референдума, который затевает Александр Лукашенко, поэтому начал новый этап торга. И сейчас он проходит нервно из-за интервью Светланы Тихановской «Эху Москвы». Такое мнение Александр Морозов высказал в эфире ютуб-канала «Маланка Медиа».
«Лукашенко заявил, что он все-таки выходит на референдум в феврале. Но при этом, как я вижу, Кремлю так и непонятно, в чем смысл этого референдума. Но, независимо от того, как будут поставлены вопросы, Лукашенко явно хочет на этом референдуме получить что-то вроде вотума доверия и тем самым закрыть всю историю, начавшуюся с августовских выборов 2020 года, предъявить Путину и Западу какую-то цифру, допустим, людей, которые сказали «за», и этим показать, что история закончена, он как бы победил, теперь как бы окончательно легитимизирован», — отметил политолог.
По его мнению, такой ход Лукашенко не нравится никому — ни Кремлю, ни Западу, потому что все прекрасно чувствуют, что это грубый обман. Что касается Путина, то тут дело идет к тому, что референдум будет, а Кремль �е получит ничего. Из этого вытекает обострение отношений Путина и Лукашенко, какой-то новый этап торга, но на этот раз гораздо более нервный из-за интервью Светланы Тихановской «Эху Москвы». Кремль, устроив интервью с Тихановской, готов поддержать оппозицию.
«Интервью было построено так, что у Светланы Тихановской была возможность еще раз в мягкой форме обратиться к Москве. Это, конечно, для Лукашенко болезненно, поскольку ясно, что Тихановская и ее штаб, и ее деятельность — это для него раздражитель номер один. Но этот жест читается как отчетливое послание Москвы. Однако послание не о том, что Кремль готов поддержать оппозицию, а о том, что Кремль показывает — сами по себе все эти подписанные пакеты, все эти формы сотрудничества, которые симулирует Лукашенко, Москву не устраивают. Это главный момент в этом интервью», — считает Морозов.
По его мнению, и в референдум все вкладывают совершенно иной смысл, нежели сам Лукашенко. К нему стягиваются ожидания, а Лукашенко это чувствует. Ясно, что к референдуму готовится и Москва, и структуры Лукашенко, и оппозиция, и страны-соседи.
«Все понимают, что, как бы Лукашенко не оформил этот референдум, какие бы там бессодержательные изменения в государственном дизайне ни предлагались, сам факт референдума всеми гражданами будет прочитан не только как формальный момент изменения Конституции. Он будет прочитан именно как референдум о дальнейшем согласии с правлением Лукашенко. И здесь пока мы не можем сказать, во что это выльется, и Лукашенко отдает себе в этом отчет», — уверен аналитик iSANS.
По его словам, Лукашенко хорошо понимает, что это очень опасный порог, через который надо протащить этот весь свой корабль и остаться на плаву. Он имеет отчетливое представление о рисках и именно поэтому сейчас произошел этот конфликт между Минском и Москвой. Обстановка очень нервная.
«Лукашенко рассчитывает, что все-таки Москва его поддержит с этим референдумом, потому что, видимо, для себя самого он считает, что прошел эту часть пути с картами, с этим военным сотрудничеством. Конечно, для него болезненно, что Путин смотрит свысока и совершенно не собирается подписываться под этим референдумом», — считает политолог.
Морозов напоминает, что все эти процессы проходят на фоне миграционного кризиса. Европейские страны небезосновательно считают, что кризис происходит в зоне ответственности Путина. И тот мог бы повлиять на это, но не влияет. А Лукашенко продолжает шантажировать Запад.
«Между тем, Кремль находится в каких-то там переговорах с Байденом, в ожидании позитивных изменений в российско-американских отношениях. И на этом фоне для Кремля уже неприятно будет зайти под дополнительные санкции, связанные с Беларусью, из-за конфликта, который приносит бонусы только Александр Григорьевичу и больше никому», — подытожил Морозов.
Источник: Александр Морозов
17:55 04/11/2021
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