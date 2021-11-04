Ливан ответит за «Хезболлу»

Началось все с того, пишет Haqqin.az, что 5 августа в эфире катарского телеканала Al-Jazeera ведущий арабской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» ливанец Джордж Кордахи, отвечая на вопрос о его отношении к войне в Йемене, заявил, что она бессмысленна, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией совершает акт агрессии в отношении Йемена, а восставшие хуситы лишь обороняются. Тогда на это заявление мало кто обратил внимание, настоящие неприятности начались тогда, когда осенью Кордахи назначили министром информации Ливана. Ролик с его оценкой войны в Йемене зажил новой жизнью и заиграл особыми красками.





29 октября Саудовская Аравия устами своего Министерства иностранных дел заявила, что разочарована «оскорблениями, содержащимися в этих заявлениях, которые направлены против королевства и стран, входящих в арабскую коалицию». Ливану припомнили эпизод с попыткой провоза в королевство большой партии амфетамина еще в апреле. Тогда был прекращен импорт ливанских овощей и фруктов в Саудовскую Аравию, а сейчас был наложен полный запрет на завоз из Ливана любых товаров: «Правительство Королевства сожалеет об итогах отношений с Ливанской Республикой из-за игнорирования ливанскими властями фактов и их продолжающейся неспособности принять корректирующие меры».





Попытки ливанского руководства погасить конфликт ни к чему не привели. Сам Джордж Корда� � пытался объяснить, что в августе выражал глубоко личную точку зрения, а уже в качестве министра он всячески, дескать, настроен на дружеские отношения с арабскими странами. С примирительными речами выступили и президент, и премьер-министр Ливана. Но страны-участники Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива непоколебимы. Причина их жесткой антиливанской позиции проста: Иран.





Нельзя не обратить внимание, что единственная политическая сила в Ливане, которая выступила в поддержку заявлений Кордахи, это местная «Хезболла», проиранская шиитская группировка, которая имеет огромное влияние на политическую и общественную жизнь страны. «Хезболла» сделала Ливан ареной и стартовой площадкой для реализации проектов стран, которые не желают добра Ливану и его братскому народу», - специально отметила в своем заявлении Саудовская Аравия. Понятно, что под такой страной подразумевается Иран.





77% семей в Ливане, по данным экспертов ООН, не имеют возможности качественно питаться





В свою очередь хуситы, с которыми воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в Йемене, также поддерживаются Ираном, который стремится установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, через который проходит огромный поток международной торговли нефтью. В этом свете слова ливанского министра информации, пусть даже до занятия своей нынешней должности, действительно звучат оскорбительно для стран арабской коалиции.





В то же время понятно, что скандал вокруг заявлений Кордахи не причина, а повод оказать сокрушительное давление на Ливан, чтобы он, наконец, поставил проиранскую группировку на место и ограничил ее негативное влияние. И момент для такого принуждения выбран самый болезненный: страна и так находится на грани полного экономического краха. В Ливане критическая нехватка финансов, что в свою очередь ведет к нехватке электричества и топлива. В Бейруте электричество дают на один час в день, на заправках огромные очереди. Закрываются предприятия, безработица огромная, 77% семей, по данным экспертов ООН, не имеют возможности качественно питаться. Огромное число ливанцев работают в странах Залива и присылают домой деньги. Разрыв связей с арабским миром Ливан может просто не перенести.





Но и рецепта, как справиться с могущественной «Хезболлой», ни у кого нет, гражданской войны никто не хочет. Ливан в тупике, но сочувствие к его обстоятельствам у Саудовской Аравии и ее партнеров, кажется, закончилось.