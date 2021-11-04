



Российские вооруженные силы недавно провели серию крупномасштабных учений в регионе, в том числе с участием воздушно-десантных войск, сообщило министерство поздно вечером во вторник.





После учений части 41-й армии остались примерно в 260 километрах от границы с Украиной.





«Следует отметить, что Российская Федерация периодически прибегала к практике переброски и накопления воинских частей для поддержания напряженности в регионе и политического давления на соседние государства», — сказано в сообщении, пишет 024.by.





Соединенные Штаты, союзники Киева, заявили, что они также наблюдают значительные передвижения российских военных вдоль своей границы с Украиной, хотя и не являются «откровенно агрессивными».





«Мы видели это раньше… Что это значит? Мы еще не знаем, рано говорить об этом», — заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.





Этой весной Москва встревожила Киев и западные столицы, разместив тысячи военнослужащих вдоль границы с Украиной, хотя позже приказала им вернуться на базу.