За считанные месяцы до пандемии и новой карабахской войны... Мировые лидеры приехали к Алиеву





В странах западной политической культуры и парламентского демократизма уход из большой политики может оставить впечатление некоей фрагментарности, ибо движущей силой политического процесса является пассионарный электорат. Политики же воплощают не умонастроения размытых в постиндустриальном обществе социальных классов – чаяния и предпочтения слоев населения изменчивы, пишет Haqqin.az, а становятся выразителями общественного восприятия, понимания проблем и путей их преодоления.





Даже сошедшие с Олимпа власти политики остаются частью системного института власти. И в последние годы роль личности в западной политике продолжает возрастать. К примеру, один из популярных американских президентов Барак Обама принимает активное участие в агитационной работе Демпартии. Обама не только вовлекся в последнюю предвыборную гонку президента, в результате которой победил его же ставленник - Дж.Байден, но и взял на себя активную и знаковую роль в предвыборной гонке губернаторов. Хотя не повезло Меркель – ее ставленник с треском проиграл. Но железная немецкая леди больше напоминает не «хромую утку», а «первую скрипку». Или Билл Клинтон, которого часто привлекают к решению сложнейших ситуативных внешнеполитических проблем.





Что касается новых независимых государств из бывшего соцлагеря, то вчерашняя власть зачастую становится оппозицией, чтобы снова вступить в жесткую борьбу за новую власть. Ярким примером тому является драматическая судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – завсегдатая Бакинских глобальных форумов. Грузинский экс-президент спустя многие годы, несмотря на громкие заявления об уходе из большой политики, ворвался в политическое поле своей страны. Еще один многозначащий пример из эсенговья – серый кардинал из правительства Леонида Кучмы, экс-глава администрации президента Виктор Медведчук, упорно навязывающий Украине другой путь становления и развития. А разве судьба экс-премьера Польши Ярослава Качиньского, который по сей день остается одним из самых влиятельных политиков в Восточной Европе, не свидетельствует о доминантной роли личности в развитых странах парламентской демократии? Как и взлеты и падения одного из выдающихся личностей современности - Беньямина Нетаньяху, который по убеждению подавляющего большинства экспертного сообщества еще не сказал свое последнее веское слово в израильской политике…





Таким образом, покидая власть и даже политическую авансцену, политические лидеры сохраняют свое институциональное влияние на формирование как общественного мнения, так и внешней политики своих государств. И формируя стратегию активного привлечения внимания мировой элиты к животрепещущим проблемам Азербайджана, Ильхам Алиев при реализации идеи проведения в Баку постоянных консультаций авторитетных представителей мирового истеблишмента, исходил из потенциала их влияния на процессы в мировой и региональной политике.





За год до своего чуда, Алиев все еще рассуждал о днях минувших... Но сегодня президент будет говорить о будущем





К тому же, зачастую к глобальным Бакинским форумам подключались как действующие, так и бывшие руководители мировых финансовых организаций, а также главы авторитетных региональных, наднациональных и универсальных объединений, как Лига Арабских Государств, Организация Исламского Сотрудничества, ВБ, МВФ… Краеугольным камнем в политике сотрудничества с мировой элитой на полях Бакинских глобальных форумов на протяжении всего времени являлась актуализация карабахской проблематики и других национальных проблем Азербайджана, исходящих из последствий армянского экспансионизма. За короткий промежуток времени в Баку побывали бывшие, да и действующие главы государств из свыше сотни стран. С помощью этой успешной политтехнологии Азербайджан раскрывал свои национальные приоритеты и задачи, утверждая свой политический авторитет не только в регионе, но и в мировой политической жизни.





Лучшим свидетельством грандиозного прорыва Азербайджана стали тщетные и неудачные попытки Еревана привлечь в Армению и дать новый импульс пресловутому Мадридскому клубу экс-глав государств, созданного в 2002 году для успешной трансформации развивающейся части мира к глобальным социо-политическим переменам. Однако Еревану еще в период правления карабахского клана в силу неустойчивости внешнеполитической платформы и размытых ориентиров (не только финансового банкротства!) так и не удалось создать систему сотрудничества с Мадридским клубом. И впоследствии увлеченность Мадридским клубом сменилась абсурдной идеей интеграции Армении в полиэтническое и в большей мере языковое культурологическое поле «франкофонии».





А тем временем Азербайджан успешно трансформировал перманентную площадку свободных дискуссий в постоянный рабочий координационный центр. Причем вывел этот центр в мировое сообщество под брэндом великого азербайджанца – Низами Гянджеви. Как бы констатируя геополитические коллизии и предвосхищая будущие баталии. Ведь вдохновитель этих коллизий покушался на азербайджанское историческое наследие в лице Низами!





А во главе Международного Совета, который сразу же громко заявил о себе в мировом закулисье, встала экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберг. Политик, олицетворяющий всей своей жизнью противодействие и противостояние советизму, к тому же является спецпосланником генсека ООН, вице-председателем группы экспертов по долгосрочному Европейскому союзу…





В кабинете президента Азербайджана собирается и обобщается целый поток стратегической информации о мировой политике





Каждый из участников Бакинского глобального процесса – это не только влиятельная фигура и представитель своей национальной элиты, но и источник аналитической информации о новых трендах мирового развития. И несколько раз в год эта аналитическая информация с разных ракурсов обсуждается, детализируется и обобщается в Баку в кабинете у лидера государства, которое за последние 15 лет изменило не только расклад геополитических сил, но и облик всего региона, в котором сталкиваются интересы супердержав и ведущих региональных акторов.





В Баку прибыла Вике-Фрейберг. В кабинете Ильхама Алиева за большим столом обсуждений современных вызовов и глобальных тенденций присутствуют бывшие президенты и премьер-министры Финляндии, Болгарии, Хорватии, Бельгии… Здесь и экс-главы ЛАГ, действующий глава Фонда им.Р.Кеннеди… Прибыл и наследный принц Саудовской Аравии, он же глава Центра исламских исследований, легендарный Турки бин Фейсал аль Сауд. И глава ставшей первой жертвой противостояния цивилизаций - Александрийской библиотеки. Здесь же и лидер боснийских мусульман…





Цвет мировой политики разукрасил Баку, который отмечает первую годовщину победы в карабахской войне и восстановления территориальной целостности. Впервые на Бакинском Глобальном Форуме автор кавказского чуда Ильхам Алиев будет рассуждать не о дне минувшем, призывая мир к торжеству справедливости, а о дне грядущем – ведь ему самому пришлось возродить некогда отвергнутую мировой элитой и сильными мира сего справедливость.