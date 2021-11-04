Экс-премьера Сергея Румаса заметили в Минске
Бывшего премьер-министра Сергея Румаса заметили в Минске. Ранее ходили слухи, что экс-чиновника преследуют за гражданскую позицию после августа-2020.
Румаса заметили на премии Forbes Woman Awards / Аккаунт проекта в Instagram
На прошлой неделе Румас вместе с женой Жанной появился на вручении Forbes Woman Awards — премии для топ-30 успешных белорусских женщин, пишет Еврорадио. Их фотография появилась в аккаунте проекта в Instagram.
15:59 04/11/2021
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