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Парламент Беларуси может перейти на работу в формате одной сессии в год

Белорусский парламент планирует работать только в одну сессию за год.


Белорусский парламент планирует перейти на работу в формате одной сессии в год. Данное положение намерены закрепить в новой редакции Конституции Беларуси, сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам встречи главы государства с рабочей группой по доработке проекта Основного закона, сообщает  Смартпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Сейчас обе палаты Национального собрания собираются на две очередные сессии в год. Одна открывается 2 октября, ее продолжительность не должна быть более 80 дней. Вторая сессия открывается 2 апреля, ее продолжительность не может быть более 90 дней.

"Мы предложили одну сессию. Мы должны работать практически весь год: будем начинать ее с третьего вторника сентября и заканчивать в июне. То есть практически год парламент будет работать над законопроектами, которые очень важны для нашей страны", - рассказала Кочанова.
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