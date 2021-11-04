







В эфире программы «Скажи не молчи» начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова высказала свое мнение, пишет Blizko.by, почему протесты в Минске в 2020 году были самыми масштабными в стране. Чемоданова считает, что на протестных настроениях жителей столицы отразилась их численность (около 2 миллионов).

Чемоданова считает, что в Беларуси есть так называемые зоны риска по территориальному признаку. А в каждой из зон якобы есть группа недовольных, которые могут влиять на формирование негативного взгляда в своем окружении. Также эта группа, по словам Чемодановой, призывает людей к деструктивной деятельности, таким образом объединяя людей. В цепочке этих рассуждений Минск – место с самой высокой плотностью населения и концентрацией людей, с разными взглядами.



























