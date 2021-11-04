Еще девять человек признаны политзаключенными
Еще девять человек признаны политзаключенными, пишет лишенный регистрации правозащитный сайт "Весна". Это Олег Филиппов, Михаил Прач, Валерий Ясечек, Александр Жданов, Евгений Шпильков, Сергей Хацкевич, Вадим Тишкевич, Адам Теслюк и Мирослав Федорович.
К списку политзаключенных добавилось еще 9 человек / t.me/viasna96
Они все осуждены за оскорбление Александра Лукашенко, сотрудников милиции, судей, оскорбление государственных символов, а также использование других форм выражения мнений.
Правозащитники считают их преследование и лишение свободы политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения, пишет Еврорадио. Они требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование.
Также правозащитники призывают убрать из Уголовного кодекса статьи о диффамационных нарушениях, освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Белорусский Хельсинкский комитет", Lawtrend, "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр, Белорусская ассоциация журналистов, "Идентичность и право".
На сегодня в Беларуси насчитывается 836 политзаключенных.
14:28 04/11/2021
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