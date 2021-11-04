К списку политзаключенных добавилось еще 9 человек / t.me/viasna96​





Они все осуждены за оскорбление Александра Лукашенко, сотрудников милиции, судей, оскорбление государственных символов, а также использование других форм выражения мнений.





Правозащитники считают их преследование и лишение свободы политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения, пишет Еврорадио. Они требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование.





Также правозащитники призывают убрать из Уголовного кодекса статьи о диффамационных нарушениях, освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Белорусский Хельсинкский комитет", Lawtrend, "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр, Белорусская ассоциация журналистов, "Идентичность и право".





На сегодня в Беларуси насчитывается 836 политзаключенных.