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Экс-генсек НАТО Джордж Робертсон: Путин всерьез задумывался о вступлении в альянс

Президент России Владимир Путин в начале своей президентской карьеры всерьез рассчитывал на вступление в НАТО. Этой информацией поделился генеральный секретарь НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон.

Фото: из открытых источников

«Владимир Путин при первой встрече хотел сделать Россию частью Западной Европы. Он спросил, когда мы пригласим Россию в НАТО, на что мы ответили, что сначала нужно подать заявку на вступление», – сообщил Джордж Робертсон в беседе с One Decision Podcast.

Владимир Путин якобы ответил на это, пишет Runews24.ru, что Россия «стоит в одном ряду с множеством стран, которые не имеют такого же значения». «Тем не менее, взгляды Путина поменялись из-за «оранжевой революции» на Украине. В ней он видел финансовое и политическое вмешательство Запада», – отметил Джордж Робертсон.

Кроме того, российский президент видел расширение НАТО на восток. Напомним, что в 2004 году Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва вступили в альянс, а в 2009 году к ним присоединились Хорватия и Албания. Грузии и Украине обещали членство еще в 2008 году, но их до сих пор так и не приняли.

Россия с 1 ноября приостановила сотрудничество с НАТО. Адмирал ВМС США в отставке и бывший главком альянса Джеймс Ставридис напомнил о том, что «нельзя выпускать медведя из поля зрения».
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