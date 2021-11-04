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«Владимир Путин при первой встрече хотел сделать Россию частью Западной Европы. Он спросил, когда мы пригласим Россию в НАТО, на что мы ответили, что сначала нужно подать заявку на вступление», – сообщил Джордж Робертсон в беседе с One Decision Podcast.





Владимир Путин якобы ответил на это, пишет Runews24.ru, что Россия «стоит в одном ряду с множеством стран, которые не имеют такого же значения». «Тем не менее, взгляды Путина поменялись из-за «оранжевой революции» на Украине. В ней он видел финансовое и политическое вмешательство Запада», – отметил Джордж Робертсон.





Кроме того, российский президент видел расширение НАТО на восток. Напомним, что в 2004 году Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва вступили в альянс, а в 2009 году к ним присоединились Хорватия и Албания. Грузии и Украине обещали членство еще в 2008 году, но их до сих пор так и не приняли.





Россия с 1 ноября приостановила сотрудничество с НАТО. Адмирал ВМС США в отставке и бывший главком альянса Джеймс Ставридис напомнил о том, что «нельзя выпускать медведя из поля зрения».







