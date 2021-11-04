О том, что в суде объявлен перерыв, сообщила в своем Фейсбуке жена политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович. Она отметила, что по-прежнему отсутствует официальная информация из закрытого зала.





После прений сторон, которые пройдут через полмесяца, будет оглашен приговор. Ранее предполагалось, что приговор по делу вынесут 10 ноября. Перед этим датой возможного вынесения приговора назывался конец октября.





Ранее жена Николая Статкевича отмечала, что ее муж не имеет за решеткой источников информации, даже официальных. До него не доходят газеты, в камере отсутствуют радио и телевизор.





Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Соковым идет в закрытом режиме в здании Гомельской тюрьмы с 24 июня.





Адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего неизвестно.





Всем шести фигурантам дела грозит до 12-15 лет лишения свободы. Им инкриминируют "массовые беспорядки", "разжигание социальной вражды" и другие тяжелые статьи Уголовного кодекса.





Все фигуранты дела уже больше года в СИЗО.