



«Вердикт в отношении двух сотрудников правозащитного центра «Весна»: Леонида Судаленко и Татьяны Ласицы, приговоренных, соответственно, к трем и двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, является очередной иллюстрацией репрессий, применяемых против правозащитников в Беларуси после проведения президентских выборов в августе 2020 года», — заявила Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.





Она подчеркнула:





«Эти приговоры способствуют дальнейшему ухудшению ситуации, которая и так достигла крайне тревожного уровня с недавней ликвидацией оставшихся зарегистрированных правозащитных НПО, в том числе таких старейших и известных, как Белорусский Хельсинкский Комитет, «Правовая Инициатива», Белорусский ПЕН-центр, и Белорусская ассоциация журналистов — БАЖ, указывая на то, что власти намеренно и систематически уничтожают гражданское общество в стране.





По оценкам различных независимых источников, более 270 НПО были ликвидированы властями Беларуси или находятся в процессе ликвидации, десятки из которых — на основании административных решений.





Сотни правозащитников, юристов, активистов, блогеров и журналистов продолжают сталкиваться с ростом различных форм притеснений, включая клеветнические кампании, допросы, ограничения на передвижение, обыски, административные штрафы, задержания и содержание под стражей — иногда в бесчеловечных условиях.





Десятки работников СМИ и правозащитников, в том числе давние партнеры Совета Европы, моего Офиса и других международных организаций, такие как Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Марфа Рабкова и многие другие, были арестованы и продолжают находиться под стражей по обвинениям, не вызывающим доверие, за исполнение своих профессиональных обязанностей».





Миятович также отметила, что несмотря на то, что Беларусь не является государством-членом Совета Европы, она несет международные обязательства по соблюдению прав человека и обеспечению верховенства права.





Власти Беларуси также сотрудничают с различными органами Совета Европы по многим направлениям, в том числе по вопросу создания благоприятных условий для работы организаций гражданского общества и правозащитников.





«Репрессии в отношении гражданского общества должны быть прекращены незамедлительно. Все лица, лишенные свободы за свою правомерную дятельность в области гражданского общества, должны быть освобождены в безоговорочном порядке. Гражданское общество Беларуси, в том числе независимые СМИ и правозащитники, должны иметь возможность работать в безопасных и благоприятных условиях, как это требуется в соответствии с международным правом в области прав человека, которым Беларусь связана, как и любое другое государство».





Дуня Миятович подтвердила свою прежнюю позицию: власти Беларуси несут полную ответственность за нарушения прав человека, в особенности когда они совершаются систематически и в широких масштабах. Враждебные действия и политика государства по отношению к гражданскому обществу дополнительно способствуют безнаказанности в стране.





«Я вновь выражаю свою поддержку всем отважным правозащитникам, журналистам и активистам Беларуси и готова способствовать обеспечению более эффективной защите наших общих ценностей в области прав человека».