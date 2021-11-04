Очередное заявление для СМИ о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме" снова является голословным, утверждают в МИД Беларуси.





"Как и в предыдущих случаях, при всей продвинутой технической оснащенности польской стороны почему-то именно наиболее одиозные выкрики не имеют никаких фактических подтверждений. Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля. Собственно, и не может быть, потому что это ложь", - отметили в ведомстве.





По мнению белорусского МИД, Варшава целенаправленно использует исключительно “мегафонную дипломатию”, догматические заявления для СМИ и "бессмысленные популистские шарахания" по примеру “направления никем не ожидаемых гуманитарных конвоев”.





"Совершенно очевидно, что этот набор действий представляет собой обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь. Цель – отвлечь внимание мирового сообщества от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы", - добавили в МИД.





"Фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе, в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге. Эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада. Это безответственно. На кону безопасность всего региона", - считают в ведомстве.





Напомним, временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД Польши по поводу вторжения на территорию страны с территории Беларуси неустановленных лиц в форме.





"Разговор касался вторжения на территорию Польши с территории Республики Беларусь неустановленных лиц в форме, вооруженных длинным оружием. Инцидент произошел в ночь на 1-2 ноября", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.





В Польше считают, что действия белорусских властей имеют все признаки преднамеренной эскалации ситуации. Замминистра пообещал направление в МИД Беларуси ноты протеста и призвал беларускую сторону к немедленному объяснению инцидента.





"Варшава полна решимости защищать свои собственные границы и внешние границы Европейского Союза, а также будет последовательно выступать против незаконной миграции, организованной Минском", - добавили в польском МИД.