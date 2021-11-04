"Я получил вариант, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для страны. Послушаем мотивацию тех статей, которые исключаем, и особенно тех, что вводим. Уже есть, что обсуждать", – цитирует главу государства близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".





По словам Лукашенко, рабочей группе еще предстоит отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки изменений в Основной закон. Он напомнил, что главные из них – закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.





"Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой Конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком", – цитирует Лукашенко госагентство БелТА.





Обращаясь к представителям рабочей группы, глава государства не исключил, что понадобится еще одно заседание.





"Подошли к этому вопросу серьезно и выработали проект Конституции, который мы будем сейчас обсуждать и над которым будем работать. Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на Конституционную комиссию", – сказал президент.





При этом он заметил, что эксперты рабо �й группы поддержали не все предложения Конституционной комиссии.





"Это хорошо, что есть различные точки зрения. Наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект Основного закона, который, конечно же, люди уже ждут", – заявил Лукашенко.





Скоро будет год, как в Беларуси подготовка обновленной Конституции вошла в так называемую активную фазу. Уже определено на самом высоком уровне, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Сейчас идет шлифовка проекта поправок в конституцию Беларуси, его еще вынесут на публичное обсуждение. Планируется, что документ может быть готов для общественного обсуждения к концу ноября – декабрю.