Арсений Сивицкий. – Как всегда, отдельные телеграм-каналы полны разного рода домыслами и спекуляциями. За исключением одной: я действительно еду участвовать в этой конференции в качестве независимого эксперта, – рассказал «Филину» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований





Приглашение ему поступило от организатора мероприятия еще в момент, когда только начинались дискуссии о проведении форума. То есть задолго до публичного объявления даты конференции.





Аналитик подчеркивает:





– Комментировать слухи о том, что те или иные эксперты якобы будут представлять в Вене «крыло Макея» или «крыло Совбеза», думаю, нет необходимости. В подобных случаях принято говорить: не могу ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию; я принимаю участие в мероприятии именно как независимый эксперт, специализирующийся в сфере стратегических исследований, в том числе различных международных кризисов и конфликтов.





Что на повестке

– Вокруг конференции ходит множество предположений: переговоры ли это будут или разностороннее обсуждение, политическое ли мероприятие или экспертное – что известно на данный момент насчет формата?





– Формат – международная конференция высокого уровня по Беларуси. То есть не просто по белорусскому политическому кризису, повестка данного мероприятия достаточно широкая.





И относ ться к мероприятию необходимо именно как к конференции. Да, предполагается участие высших должностных лиц ряда западных государств, различных европейских структур и международных организаций, в чье портфолио входит в том числе решение кризисов в различных точках мира.





В конференции также предполагается участие белорусского демократического лидера в изгнании Светланы Тихановской. И, насколько мне известно, также планировалось пригласить для участия белорусскую официальную сторону – по крайней мере, такие намерения имела австрийская сторона; также приглашения были отправлены и России.





Однако неизвестно, примет ли официальный Минск это приглашение, и ответ на этот вопрос вряд ли станет известен до момента проведения конференции.





– Встреча в Вене назначена на конец ноября. По мнению некоторых аналитиков, одной из причин этого является желание Австрии как можно скорее свернуть миграционный кризис…





– Мне кажется, что дата была определена, прежде всего, исходя из возможностей принимающей стороны и из того, что к текущему моменту созрела некая концепция, видение того, как эту конференцию проводить, согласован список участников высокого уровня.





Потому что конференция переносилась несколько раз по техническим причинам, в том числе и из-за необходимости выработки и согласования концепции со всеми вовлеченными сторонами.





Насколько мне известно, она все еще находится в стадии разработки, оттачиваются последние детали, поэтому всю полноту картины мы получим в лучшем случае за день до проведения мероприятия, а в худшем – непосредственно в день открытия.





Точной программы конференции также еще нет, однако собеседник «Филина» полагает, что круг вопросов не ограничится обсуждением белорусского политического кризиса как такового:





– Повестка, на мой взгляд, будет иметь более широкую тематику и включать, в том числе, перспективы выстраивания отношений между Беларусью и Евросоюзом в условиях кризиса и среднесрочной перспективе, а также вопросы проведения реформ, прежде всего экономических, и возможного содействия со стороны ЕС в этом направлении, с учетом новых глобальных трендов: перехода к четвертой промышленной революции, глобальной декарбонизации, диджитализации и так далее.





По сути, будет три аспекта обсуждения, которые позволяют сбалансировать повестку конференции и не сводить ее лишь к белорусскому политическому кризису: внутриполитический, внешнеполитический и экономический.





Не диалог, но предпосылки

– Может ли конференция в Вене стать первым шагом на пути к диалогу между Беларусью и Западом по урегулированию политического кризиса, или говорить об этом все же рано?





– Проведение данного мероприятия, безусловно, не следует трактовать как начало некоего диалога между Минском и европейскими столицами, или шире – Западом. Данная конференция точно не является переговорным форматом по аналогии, скажем, с переговорами между режимом Мадуро и венесуэльской оппозиции в Мехико при посредничестве Норвегии, Нидерландов и России.





Связано это с тем, что пока белорусская официальная сторона воздерживается от участия в конференции.





Хотя не исключено, что данная конференция может подготовить почву для подобного диалога в будущем. Ведь официальный Минск не только не отрицает такую возможность, но и периодически сигнализирует о своем желании в этот диалог, по крайней мере с Западом, вступить.





Правда, использование таких экстравагантных способов, как спекулирование на проблемах нелегальной миграции, не приводит к желаемым эффектам.





Но ее проведение важно с той точки зрения, что это поможет понять позицию Европейского союза по поводу условий начала диалога с Минском. На данный момент эти условия сформулированы очень широко и не четко, и в Минске давление и требования со стороны западных государств интерпретируются как попытка смены режима любыми средствами, условно говоря, по ливийскому сценарию.





А конференция в Вене может расставить определенные акценты так, чтобы Минск впоследствии мог по-иному считать сигналы, идущие из западных столиц, а не только как намерение реализовать в Беларуси жесткий силовой сценарий. Для этого действительно нужно четко прописать, сформулировать правила игры, ответственность и конечные цели сторон.





Диалог в будущем станет возможным, если конференция справится с данной задачей, и если правила игры будут приемлемы для официального Минска, а обусловленность выполнения тех или иных западных требований не будет предполагать только односторонние уступки со стороны Александра Лукашенко.





На сегодня Европейский союз озвучивает следующие условия для начала некого взаимодействия между Минском и Брюсселем: прежде всего, освобождение всех политзаключенных, начало инклюзивного общенационального диалога и проведение новых выборов под международным контролем.





Но не совсем понятно, как, в какой последовательности, или же одновременно, эти условия должны быть выполнены белорусской стороной, и есть ли некая обусловленность между действиями Минска и Брюсселя.





Наконец, какие дивиденды и гарантии может получить официальный Минск, идя на требуемые уступки. Международная конференция в Австрии могла бы дать более четкие ответы на эти вопросы.





– И какими, по-вашему, должны быть итоги конференции, чтобы она могла стать ступенькой к будущему диалогу?





– Главный итог может заключаться в соответствующих месседжах, сигналах со стороны Евросоюза в адрес официального Минска – об условиях, предмете и целях возможного диалога как способе найти взаимоприемлемый выход из тупиковой ситуации, что предполагает поиск некого баланса между интересами белорусского общества, международного сообщества и собственно главного внутриполитического актора– Александра Лукашенко.





В поисках баланса

– Как раз в середине ноября предположительно будет принят пятый пакет санкций в отношении белорусского режима. Не станет ли он свидетельством того, что стороны по-прежнему друг друга не слышат, и не отодвинет ли начало взаимодействия еще дальше?





– Конечно, есть риск того, что новый санкционный пакет может быть неверно прочитан белорусской стороной, и в ответ на это Минск пойдет на очередную внешнеполитическую эскалацию, как это бывало и ранее.





Но геополитическая среда, которая формируется вокруг Беларуси, способствует тому, что Минск рано или поздно будет заинтересован в возвращении к диалогу с Западом.





И связано это не только с тем, что Запад оказывает санкционное давление и намерен поступательно наращивать ограничения, включая сценарий экономической блокады вокруг Беларуси.





Россия также использует изоляцию Беларуси со стороны стран Запада для синхронизации давления на официальный Минск, подготовки почвы для вмешательства во внутрибелорусские дела и принуждения белорусского руководства к реализации транзита власти по сценарию Кремля.





Думаю, что, как и в предыдущие политические циклы, рано или поздно белорусское руководство будет вынуждено начать диалог с Западом, прежде всего, чтобы сбалансировать давление со стороны Востока.





А мы видим, что количество противоречий и конфликтных ситуаций между Минском и Москвой увеличивается, и рано или поздно приведет к эскалации и напряженности и кризису.





Чтобы сбалансировать это давление, необходимо хотя бы достичь какой-то стабилизации в отношениях с Западом. В теперешних условиях добиться этого будет очень сложно, но логика политических процессов такова, что Минск будет вынужден садиться за стол переговоров с западными странами и искать какие-то компромиссные решения.





В противном случае внешнеполитическая изоляция Беларуси приведет к постепенной утрате независимости и суверенитета и превращения страны в серую зону в центре Европы.





Более того, существует риск заключения своеобразной геополитической сделки между Россией и Западом по белорусскому кризису, которая будет исходить прежде всего из их национальных интересов, но не интересов белорусского общества, а тем более – Лукашенко.





И этот риск многократно усилится, если белорусская сторона сейчас проигнорирует приглашение на переговоры, а белорусский вопрос трансформируется в рутинную внешнеполитическую проблему для западных стран.





В стратегической перспективе модернизация белорусской экономики невозможна без доступа к западному капиталу и технологиям. Конечно, их альтернативным источником может выступить и Китай, но для Пекина Минск представляет интерес только в условиях, когда Беларусь имеет неконфронтационные отношение с Западом.