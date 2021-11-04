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"Завораживающий мир Беларуси": МИД опубликовал ролик о стране к 75-летию ЮНЕСКО. Смотрим

Министерство иностранных дел Беларуси по случаю 75-летия ЮНЕСКО опубликовало видео о Беларуси в жизни организации.

"В своем видео мы открываем завораживающий мир Беларуси в ЮНЕСКО, рассказываем про объекты, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционные обряды, ставшие частью Списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ассоциированные школы. Окунитесь вместе с нами в эту атмосферу красоты и вдохновения и станьте частью празднования 75-летнего юбилея ЮНЕСКО", - отметили в МИД.

В ролике школьница надевает очки виртуальной реальности и видит белорусские замки, Беловежскую пущу, различные белорусские традиции и обычаи. В конце девочка оказывается на заседании национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, где министр иностранных дел Владимир Макей жмет ей руку, а она делает с ним селфи.

ЮНЕСКО запустила информационную кампанию "Какая разница?". Основная цель - наглядно продемонстрировать роль в жизни государств - членов организации.

В разных уголках мира 4 ноября Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО будут делиться тематическими видео о наиболее ярких примерах вклада ЮНЕСКО в решение национальных задач в сфере культуры, науки и образования. Инициатива приурочена к дате вступления в силу устава организации (4 ноября 1946 года).
Смартпресс
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