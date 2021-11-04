"В своем видео мы открываем завораживающий мир Беларуси в ЮНЕСКО, рассказываем про объекты, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционные обряды, ставшие частью Списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ассоциированные школы. Окунитесь вместе с нами в эту атмосферу красоты и вдохновения и станьте частью празднования 75-летнего юбилея ЮНЕСКО", - отметили в МИД.





В ролике школьница надевает очки виртуальной реальности и видит белорусские замки, Беловежскую пущу, различные белорусские традиции и обычаи. В конце девочка оказывается на заседании национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, где министр иностранных дел Владимир Макей жмет ей руку, а она делает с ним селфи.





ЮНЕСКО запустила информационную кампанию "Какая разница?". Основная цель - наглядно продемонстрировать роль в жизни государств - членов организации.





В разных уголках мира 4 ноября Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО будут делиться тематическими видео о наиболее ярких примерах вклада ЮНЕСКО в решение национальных задач в сфере культуры, науки и образования. Инициатива приурочена к дате вступления в силу устава организации (4 ноября 1946 года).