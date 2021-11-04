Александр Класковский. — По факту никакого потрясения устоев власти не произошло. По мнению аналитиков (и это они уверенно говорили до 1 ноября), сейчас не та ситуация, чтобы можно было поднять людей на массовые действия, способные принудить власти к уступкам. — Примерно так, в духе старой кинокомедии с черным юмором, ангажированная публика спорит сейчас о симптомах объявленной с 1 ноября в Беларуси забастовки, — пише По факту никакого потрясения устоев власти не произошло. По мнению аналитиков (и это они уверенно говорили до 1 ноября),





Лицом инициативы стал находящийся в политической эмиграции лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.





Он заявил, что по итогам первого дня забастовки от 10% до 30% рабочих страны по разным причинам отсутствовали на работе.





При этом сами инициаторы признают, что цифры трудно верифицировать. Равно как и отделить просто болеющих, сидящих на карантине по сугубо медицинским соображениям, от тех, кто откликнулся на призыв дать таким образом бой (или, скорее, показать кукиш в кармане) режиму.





Иными словами, какая доля среди этих предполагаемых 10-30% приходится на хворающих «ябатек», а какая — на идейных противников Лукашенко, остается только гадать.





Самый же неудобный вопрос — о целях акции и ее фактическом эффекте.

Похоже, что замах был на рубль, а удар получился на копейку.

Дылевский объявил предзабастовочное состояние еще 30 августа, сформулировал тогда десять требований к властям.





В их числе — прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных, «начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров» и т.д.





Ага, Лукашенко так и разогнался. Сейчас об этих требованиях и сами инициаторы предпочитают не заикаться. А первоначальную идею забастовки с ультиматумом режиму стараются незаметно редуцировать до идеи народного карантина, акции «Останься дома», флешмоба. Мол, даже если мы просто уменьшим число смертей от ковида, то уже это можно считать успехом.





Звучит благородно, но это явная профанация первоначального замысла, попытка сохранить хорошую мину.





Можно лишь гадать о внутренних мотивах инициаторов забастовки. Настолько оторвались от реалий? Из амбициозных, конкурентных соображений решили пошатнуть монополию Тихановской?





Злые языки намекают на дедлайны грантодателей, сам Дылевский и его соратники говорят, что пекутся о трудной судьбе стонущих под ярмом режима белорусов и предпочитают, мол, действовать, а не рассусоливать до бесконечности.





При этом Дылевский раз за разом подчеркивает, что он не политик, а работяга. Но подобного рода инициативы — это политика, причем большая политика. Игра в наивность здесь не прокатывает.





Политика же, как известно, является искусством возможного. Опрометчивые шаги могут быть хуже продуманной паузы (правда, здесь большой вопрос, что у других: продуманная пауза или элементарное бессилие?).





В любом случае очевидно, что провал забастовки под эгидой БОРа дает пропагандистские козыри властям и наносит ущерб всему движению за перемены в Беларуси.





Сейчас вот среди оппонентов власти развернулось выяснение отношений по поводу забастовки, хотя это уже по большому счету пиление опилок. С этим сюжетом все ясно.





Между тем подползает время референдума, и не то что сильной стратегии в этой связи, но даже серьезной дискуссии по этому поводу среди тех, кто претендует на руководство борьбой против сегодняшней власти, не видно.





Референдум же в одни ворота, без активной игры противников, может стать для Лукашенко козырем, чтобы окончательно убедить Путина: всё хоккей, ситуация надежно забетонирована, ничего и никого в Беларуси менять не нужно.