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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили.

Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга, передае т «РИА Новости».





«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу», - заверила Зурабишвили.





Поясним, что перед брифингом Зурабишвили встретилась с католикос-патриархом Грузии Илией Вторым, министром юстиции Рати Брегадзе, главой представительства Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и заместителем посла США в Тбилиси Райаном Харкером Харисом.





Напомним, об аресте Михаила Саакашвили в Грузии стало известно 1-го октября.