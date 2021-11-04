Проект декрета, который утверждает Основные направления и союзные программы, уже направлен на подпись председателю ВГС Союзного государства – Александру Лукашенко, сообщил Telegram-канал "Пул первого".





Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в четверг в формате видеоконференции. Лукашенко в качестве председателя будет вести его из зала Совбеза Дворца Независимости, пишет sputnik.by

Среди главных вопросов – проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы (по сути это перечень направлений интеграции с закреплением ответственных должностных лиц).

Госсовет онлайн

Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 4 ноября по видеосвязи. Такой формат проведения мероприятия связан со складывающейся эпидемиологической ситуацией. Пресс-служба Кремля подтвердила, что президент РФ примет участие в заседании ВГС.

Ранее белорусский лидер заявлял, что что 4 ноября планируется решительный шаг в интеграции двух стран.





"Как сказал президент Путин, мой коллега, что мы практически тем самым снимаем многие и многие, если не все, вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же его слова, фундамент наших будущих отношений. Как уж мы будем наши отношения выстраивать, – я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг", – заявил Александр Лукашенко на встрече с генпрокурором России Игорем Красновым в Минске.





Белорусский лидер также заметил, что это не делается потому, что Беларуси и России "некуда деваться" из-за санкций.

"Работа началась задолго до всех событий здесь, и в России, и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто – настоящие враги", – резюмировал он.





Президенты двух стран одобрили 28 союзных программ на встрече 9 сентября в Москве, а на следующий день состоялось заседание Совмина СГ, где пакету документов дали дальнейший ход.