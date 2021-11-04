Ряд аналитических центров Центральной и Восточной Европы уже второй раз оценили ситуацию в десяти странах Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия)и обнародовали Индекс устойчивости к дезинформации 2021 года. Исследование было представлено в Украине Stopfake.org совместно с партнерами, пишет Thinktanks.by.

Повторение результатов

Количественный индекс устойчивости к дезинформации (DRI) измерялся на основе онлайн-опросов ведущих экспертов страны по информационной безопасности (не менее 12 ответов на страну).





Согласно первому исследованию, проведенному в 2018 году, среди десяти рассмотренных стран, Беларусь и Молдова имели наихудшие общие показатели и были самыми слабыми в своей способности противостоять внешним информационным угрозам. В то же время Азербайджан, Чехия, Польша и Украина были лидерами общей оценки.





«По результатам DRI 2021 года наивысшую устойчивость демонстрирует Украина, за ней - Азербайджан, Чехия и Словакия. Беларусь и Молдова остаются слабыми в своей способности противостоять иностранным информационным угрозам», - отметили авторы исследования.





Речь в первую очередь шла о российской дезинформации.





Прокремлевские нарративы





Анализ белорусской ситуации в рамках исследования осуществлял EAST-центр. Исходя из его отчета, тенденции медиапотребления свидетельствуют о том, что белорусское общество стало менее подвержено дезинформации, чем это было несколько лет назад.





Исследователи отметили, что несмотря на намерение властей увеличить долю отечественного телеконтента, российские телепрограммы по-прежнему преобладают на большинстве белорусских телеканалов. Например, доля российского контента телеканала ОНТ увеличилась с 72% в 2019 году до 79% в конце 2020 года.





Судя по отчету Белорусской ассоциации журналистов за 2020 год, на которое ссылается исследование, главными нарративами прокремлевской пропаганды на белорусском телевидении сводились к тому, что Украина и страны Балтии имеют агрессивные намерения по отношению к Беларуси и России; они марионетки ЕС, США и НАТО; белорусская оппозиция также состоит из марионеток; западная цивилизация находится в упадке и страдает от авторитарных тенденций, а союз с Россией – единственный выгодный путь развития Беларуси.





В исследовании также рассматривается фактор воздействия Китая. Авторы делают вывод, что несмотря на растущее политическое и экономическое сотрудничество, китайское влияние на белорусскую медиасферу незначительно и вряд ли будет расти в ближайшее время.





Рекомендации





Исследование отсылает к аналогичному исследованию 2018 года, в котором было предложено тринадцать конкретных рекомендаций для белорусских властей, национального медиа-сообщества и международных организаций по поводу укрепления устойчивости белорусского общества к дезинформации. Те советы остаются актуальными хотя бы потому, что ни один из семи предложенных пунктов реализован не был. Хотя ничего экстраординарного в рекомендациях не содержится. Там говорится о необходимости подлинного диалога с журналистским сообществом, облегчении доступа к нероссийскому телеконтенту, более активному продвижению и внедрению белорусского языка и культуры.



