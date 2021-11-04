+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Власти Турции завели уголовные дела на 30 человек за пожелание смерти Эрдогану

Главное управление безопасности Турции завело уголовные дела в отношении 30 человек, которые распространяли посты с оскорблениями президента Реджепа Тайипа Эрдогана в интернете. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно заявлению полиции в среду, турецкие власти возбудили судебное дело против 30 человек из-за серии сообщений в Твиттере, предполагающих, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган умер.

Турецкие власти идентифицировали 30 авторов подобных публикаций в Twitter и предъявили им обвинения в дезинформации, манипуляциях и оскорблении президента. В случае признания виновными им грозит тюремное заключение.

AP отмечает, что подобные посты распространились в сети на фоне слухов об ухудшении здоровья 67-летнего Эрдогана. Так, во время праздничного обращения к нации в июле граждане заметили его недомогание, а речь политика звучала неразборчиво. В 2012-м году турецкому президенту сделали серьезную операцию на желудке.

Стремясь развеять слухи о здоровье Эрдогана, помощники президента в среду разместили в Твиттере видеоролики, на которых он энергично шагает по перелету из Стамбула в Анкару, пишет Nashaniva.com

В прошлом месяце управление по связям с общественностью также выпустило видео, на котором Эрдоган играет в баскетбол, чтобы опровергнуть слухи о том, что он, возможно, болен.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]