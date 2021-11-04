Согласно заявлению полиции в среду, турецкие власти возбудили судебное дело против 30 человек из-за серии сообщений в Твиттере, предполагающих, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган умер.





Турецкие власти идентифицировали 30 авторов подобных публикаций в Twitter и предъявили им обвинения в дезинформации, манипуляциях и оскорблении президента. В случае признания виновными им грозит тюремное заключение.





AP отмечает, что подобные посты распространились в сети на фоне слухов об ухудшении здоровья 67-летнего Эрдогана. Так, во время праздничного обращения к нации в июле граждане заметили его недомогание, а речь политика звучала неразборчиво. В 2012-м году турецкому президенту сделали серьезную операцию на желудке.





Стремясь развеять слухи о здоровье Эрдогана, помощники президента в среду разместили в Твиттере видеоролики, на которых он энергично шагает по перелету из Стамбула в Анкару, пишет Nashaniva.com





В прошлом месяце управление по связям с общественностью также выпустило видео, на котором Эрдоган играет в баскетбол, чтобы опровергнуть слухи о том, что он, возможно, болен.







