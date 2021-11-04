По факту приостановки работы соцсетей в Узбекистане будет проведено расследование, заявил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.





Узкомнадзор в среду ограничил работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.





"По поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия", - написал Асадов в своем Telegram-канале.







